Biedronka na Tłusty Czwartek sprzedaje nie tylko pączki, ale też fitnessowe gadżety

Biedronka to spryciarze. Trudno o lepszy dzień na wprowadzenie do oferty fitnessowej opaski i bezprzewodowych słuchawek niż Tłusty Czwartek - w końcu wielu będzie tłumaczyło sobie obżarstwo obietnicą ćwiczeń. W Lidlu też pojawią się nowe gadżety, ale one służą wyłącznie relaksowi. To za was ktoś będzie pracować.