Jak wyeliminować hałas z rozmów na ulicy? Ten trik w tym pomoże

Ważny klient dzwoni, a ty jesteś akurat przy ruchliwej ulicy? Jeśli musisz uczestniczyć w rozmowie, a wiesz, że szum ulicy może przeszkadzać drugiej stronie, skorzystaj z funkcji wyciszania otoczenia . Jest tu jednak pewna pułapka — ta opcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników telefonów Apple , dlatego to rozwiązanie skierowane jest do ich właścicieli.

Podczas rozmowy czujesz, jakby rozmówca mówił do Ciebie "przez ścianę"? Dźwięk jest przytłumiony, a wypowiedzi bez wyrazu? To możliwe, że problem tkwi w zanieczyszczonym głośniku. Kurz i inne drobiny mogą blokować kanały głośnika, co prowadzi do zniekształcenia dźwięku.