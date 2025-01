Telemarketerzy atakują cię telefonami? Wciśnij to w swoim smartfonie

Dla użytkowników telefonów z systemem Android istnieje proste rozwiązanie. Po wejściu w aplikację "Telefon" lub "Połączenia" , wystarczy przejść do menu aplikacji (oznaczane trzema kropkami) i znaleźć "Ustawienia" . Tam znajduje się opcja "ID rozmówcy i spam" , gdzie można aktywować funkcję "Filtruj połączenia określone jako spam" . Dzięki temu każda próba połączenia ze znanego numeru spamu będzie oznaczana, co pozwala na ich ignorowanie.

Spam to nie tylko telefony, ale również SMS-y z reklamą lub od oszustów. Aby się przed tym chronić, można użyć podobnej funkcji w aplikacji "Wiadomości". Po wejściu do ustawień znaleźć opcję "Ochrona przed spamem" i ją aktywować. To pozwala automatycznie oznaczać fałszywe wiadomości jako spam, co oszczędza dużo czasu i nerwów.