Czasem nie zastanawiamy się nad tym, jakie uprawnienia dajemy stronom internetowym czy aplikacjom w naszych telefonach. To poważny błąd, ponieważ większość z nich wykorzystuje dostęp do mikrofonu, by zbierać próbki dźwiękowe, które mogą zdradzać nasza prywatność. Oto sposób, jak wyłączyć taki podsłuch.

Nie raz zdarzyło się, że po rozmowie na jakiś temat zaczęliśmy dostawać reklamy dokładnie z nim związane. Nie jest to przypadek. Aplikacje oraz strony internetowe często wykorzystują dostęp do naszych mikrofonów, by zbierać informacje, co może prowadzić do podsłuchiwania. W niniejszym artykule opisujemy, jak zablokować niechciane uprawnienia w telefonie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić składany smartfon Huawei Mate X3?

Jak sprawdzić, czy karta SIM jest podsłuchiwana?

Jeśli obawiasz się, że twoja karta SIM jest podsłuchiwana, wejdź w aplikację Telefon lub Połączenia i wprowadź kod *#21# lub *#62#. Jeśli otrzymasz informację, że połączenia są przekierowywane, możesz być podsłuchiwany.

W takim przypadku, pamiętaj, by najpierw sprawdzić, czy numer, na który są przekierowane połączenia, nie jest numerem twojej poczty głosowej.

Wyłączanie dostępu do mikrofonu na stronach internetowych

Strony internetowe również mogą uzyskać dostęp do twojego mikrofonu. Aby sprawdzić, które z nich mają takie uprawnienia, otwórz przeglądarkę na swoim telefonie z Androidem, kliknij ikonę menu i przejdź do Ustawień witryn. W zakładce Mikrofon znajdziesz listę stron, które mają dostęp do mikrofonu. Kliknij na stronę, by zablokować dostęp.

Kontrola aplikacji z dostępem do mikrofonu

Aplikacje zainstalowane na twoim telefonie również mogą mieć dostęp do mikrofonu. Aby to sprawdzić na Androidzie, wejdź w ustawienia, wyszukaj Uprawnienia, a następnie wybierz opcję Mikrofon. Na systemie iOS przejdź do sekcji Mikrofon w ustawieniach. W obu przypadkach możesz zablokować dostęp, odznaczając dane aplikacje lub przesuwając odpowiedni suwak.