Cinema City, Multikino i Helios z tańszymi biletami. Przyczyną może być koronawirus

Epidemia koronawiursa rozwija się w błyskawicznym tempie. W związku z rosnącą liczbą zachorowań, w wielu krajach odwoływane są imprezy masowe, a ludzie coraz rzadziej wybierają się do restauracji, galerii handlowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia sportowe i kulturalne.

Niepokój udziela się również mieszkańcom naszego kraju, co zdążyły już zauważyć popularne sieci fast foodów oraz kin. Te drugie postanowiły zachęcić klientów obniżką cen biletów. Chociaż swojej decyzji nie tłumaczą rozprzestrzeniającą się chorobą, to spora grupa filmowych maniaków jest zdania, że to właśnie koronawirus zmusił je do takiego ruchu.

Dzień po tym, jak Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, Cinema City ogłosiło zmiany w swoim cenniku. Od czwartku za najtańszy bilet na seans 2D zapłacimy 15 złotych (w Warszawie i okolicach 17 zł). Zmianie uległy również ceny biletów na seanse innego typu. — To nie jest promocja. Obniżka dotyczy wszystkich naszych kin oraz formatów. Nie wprowadzamy tej zmiany spontanicznie, ale po wnikliwej analizie rynku. Teraz jesteśmy na nią gotowi — tłumaczy Katarzyna Opertowska, dyrektor marketingu Cinema City Poland.

Helios i Multikino również obniżają ceny

Za bilet do Multikina w niektórych miastach zapłacimy nawet 14,90 złotych. Prezes sieci przyznaje, że obniżki cen w sieci trwają od 2017 roku. Takie ruchy tłumaczy walką o pozyskanie nowych klientów.

— Niższe ceny pozwalają nowym widzom na korzystanie z naszej oferty, a dotychczasowi przychodzą do kina częściej. W związku z tym nie wykluczamy kontynuacji tej dynamicznej polityki cenowej w tym roku — tłumaczy prezes sieci Mariusz Spisz.

— Za tydzień we wszystkich kinach wprowadzimy jedną cenę biletu w wysokości 14,90 złotych. To reakcja na ruchy konkurencji — tłumaczy z kolei Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa.

Jak dotąd Helios obniżył ceny biletów w ¼ swoich kin. Zaobserwowaliśmy zauważalny wzrost frekwencji w kinach, w których taka polityka została zastosowana, a jednocześnie rósł też rynek — mówi Tomasz Jagiełło.

Według szacunków ekspertów, obniżka cen biletów spowoduje, że do kin wybierze się nawet 15 procent widzów więcej niż w 2019 roku. Średni koszt biletów maksymalnie może spaść aż o 5 złotych.

