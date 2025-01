Gdzie wyrzucić kartę płatniczą? Błąd może być bardzo kosztowny

Każda karta płatnicza ma określony termin ważności. Po jego upływie nie jest już możliwe jej używanie do transakcji . W momencie aktywacji nowej karty, stara staje się bezużyteczna. Co zatem powinno się zrobić z taką kartą, aby spełniała ona wszelkie normy bezpieczeństwa?

Mimo że stara karta staje się nieaktywna, warto ją zniszczyć, aby przypadkowy znalazca nie mógł jej użyć. Przecięcie paska magnetycznego i chipu oraz odłamanie rogów to podstawowe kroki, które należy podjąć. Im bardziej zniszczona karta, tym lepiej. Dopiero wtedy można ją bezpiecznie wyrzucić.

Bankomat nie wydał ci pieniędzy? Sprawdź, co możesz zrobić

Bankomat nie wydał ci pieniędzy? Sprawdź, co możesz zrobić

Zniszczone karty nie nadają się do recyklingu, dlatego powinny trafić do kontenera na odpady zmieszane. Tam będą podlegały przetwarzaniu w instalacjach mechaniczno-biologicznych lub w spalarni odpadów. Ważne jest, aby karta nie trafiła do pojemników przeznaczonych na inne rodzaje surowców.