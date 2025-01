Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz je wymienić, by uniknąć kary

Kiedyś bezterminowe prawo jazdy było wygodną opcją, ale teraz może prowadzić do niespodziewanych trudności. Z uwagi na nowe przepisy wielu właścicieli tych dokumentów zostanie zmuszonych do podjęcia działań, aby uniknąć finansowych kar i utrudnień podczas kontroli drogowej. W tym artykule dowiesz się, co zmieniły nowe regulacje, kto musi wymienić prawo jazdy i jakie kroki należy podjąć, aby zgodnie z prawem poruszać się po polskich drogach bez problemów.