Jest tańsza od energii wiatrowej. Czeka nas rewolucja w energetyce?

Obecnie eksperci intensywnie poszukują nowych, bardziej ekologicznych i ekonomicznych źródeł energii . Energia fal morskich, pomimo swojego potencjału, nadal jest stosunkowo mało wykorzystywana. System InfinityWEC, opracowany przez Ocean Harvesting , pokazuje, że to rozwiązanie może być znacznie tańsze niż energia wiatrowa uzyskiwana z pływających struktur.

InfinityWEC, wykorzystując boje do produkcji elektryczności, może działać na głębokościach od 80 do 200 metrów. W takich warunkach swoje miejsce znajdują również farmy wiatrowe korzystające z platform pływających. Jak podaje serwis cision.com , projekt ten charakteryzuje się bardzo niskim poziomem CAPEX, czyli kosztów inwestycyjnych.

W celu oceny efektywności InfinityWEC, skonstruowano system o mocy 6 MW, porównując go do pływającej farmy wiatrowej Hywind Scotland o takiej samej wydajności. Oba rozwiązania mogą wykorzystywać podobną infrastrukturę do przesyłu wytwarzanej energii.