Wykorzystaj ten przedmiot. Rachunki za wodę będą dużo niższe

Rosnące koszty życia zmuszają nas do szukania kreatywnych sposobów na oszczędności . Współczesne gospodarstwa domowe muszą dokładniej analizować swoje wydatki, by uporać się z wyższymi cenami mediów i produktów codziennego użytku . W tej sytuacji nawet najmniejsze oszczędności mogą przynieść wymierne korzyści.

Aby zastosować tę metodę, musisz postępować zgodnie z instrukcją. Najpierw zamknij zawór doprowadzający wodę i opróżnij zbiornik spłuczki . Następnie wypełnij półlitrową butelkę wodą, umieść ją w spłuczce z dala od wlewu, i ponownie włącz wodę . Butelka zajmie część miejsca w zbiorniku, co zmniejszy ilość wody potrzebnej do spłukania, umożliwiając oszczędności na twoich rachunkach.

Plastikowa butelka może posłużyć do więcej niż oszczędzania wody. Jeśli nie masz pod ręką gumowego przepychacza, możesz jej użyć do odetkania toalety. Wystarczy obciąć dno butelki, włożyć ją uciętą końcówką do sedesu i przesuwać w górę i dół, by udrożnić przepływ. To świetny przykład wykorzystania prostych narzędzi w domowych naprawach.