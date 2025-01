Przegotuj wodę i usuń mikroplastik. Proste sposoby na czystą kranówkę

Mikroplastik to cząstki tworzywa sztucznego nie większe niż 5 mm, ale zazwyczaj są tak małe, że nie są widoczne gołym okiem. Znajdują się one wszędzie — w kosmetykach, zabawkach, sprzęcie elektronicznym, jedzeniu, a także w wodzie z kranu. Badania opublikowane w American Chemical Society to potwierdzają.

Czy mikroplastik wpływa negatywnie na zdrowie? Tak, naukowcy potwierdzają, że te cząstki mogą przenikać przez ściany jelit do krwi, co prowadzi do różnych schorzeń autoimmunologicznych. Jak zredukować spożycie mikroplastiku? Przeanalizujemy to.

Mikroplastik a wpływ na zdrowie człowieka

Mikroplastik to niewidzialne gołym okiem cząsteczki plastiku, które spotykamy każdego dnia. Od lat ekolodzy ostrzegają przed ich obecnością w oceanach i produktach codziennego użytku. Jak już wspomnieliśmy, mikroplastik jest niebezpieczny dla zdrowia. Po spożyciu te drobinki mogą przedostać się do naszego organizmu, docierając aż do mózgu.

Statystyki pokazują, że każdy tygodniowo nieświadomie spożywa około 5g mikroplastiku, co odpowiada wadze karty kredytowej. Takie ilości stanowią poważne ryzyko dla zdrowia. Według Lucasa Kennera, współautora badań w "Nanomaterials", mikroplastik zwiększa ryzyko zapalenia tkanek, zaburzeń neurologicznych i nawet choroby Parkinsona.

Jak się pozbyć mikroplastiku?

Zaskoczony faktem, że woda z kranu zawiera mikroplastik? Badacze jak Zhanjun Li i Eddy Zeng, korzystając z wyników badania opublikowanego w American Chemical Society, odkryli obecność tych cząsteczek w kranówce i zbadali możliwości ich wyeliminowania z wody pitnej. Według naukowców to możliwe do zrobienia przy prostych metodach.

Jednym z rozwiązań jest zagotowanie wody przed jej spożyciem. W eksperymencie użyto dwóch próbek tzw. twardej wody z dodatkiem cząsteczek nano- i mikroplastiku. Po gotowaniu w ciągu pięciu minut i ostudzeniu wody, sprawdzono jej zawartość pod kątem obecności plastiku.