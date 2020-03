LG odsłania najnowszą linię telewizorów OLED oraz NanoCell na rok 2020

LG jest światowym liderem w dziedzinie telewizorów OLED, a nowe modele, które jeszcze w tym miesiącu trafią do sprzedaży w Korei i USA, a następnie w Europie i innych regionach, zapewniają zupełnie nowy poziom fascynujących wrażeń, zarówno miłośnikom filmów, entuzjastom sportu, jak i graczom. Polska premiera rynkowa wybranych modeli planowana jest jak co roku w II kwartale.

Innowacyjne wzornictwo

Marka LG przywiązuje dużą wagę do nowoczesnego wzornictwa, czego odzwierciedleniem są trzy nowe modele z serii GX Gallery (o przekątnych 55, 65 i 77 cali), wyróżniające się minimalistycznym wyglądem, możliwym do uzyskania dzięki zastosowaniu matrycy OLED, niewymagającej dodatkowego podświetlenia. Konstrukcja matrycy pozwala na projektowanie telewizorów, które zadziwiają zarówno niesamowitą jakością obrazu, jak i ultrasmukłą obudową – 65-calowy model ma tylko 20 mm grubości i nie wymaga podłączania zewnętrznego modułu sterującego. Taki telewizor można zamontować niezwykle płasko na ścianie, podobnie jak obraz. Design telewizorów LG na rok 2020, harmonizuje z wystrojem oraz estetyką każdego wnętrza.

Prawdziwe 8K

Ogromnie wyczekiwane telewizory z serii LG OLED ZX Real 8K (modele 88 OLED ZX i 77 OLED ZX) wyświetlają obraz o niespotykanej dotąd szczegółowości i ostrości, wynikających z rozdzielczości czterokrotnie większej niż 4K i 16-krotnie większej od Full HD. Telewizory LG pozwalają na oglądanie obrazu o prawdziwej rozdzielczości 8K, ponieważ w pełni spełniają wymagania specyfikacji 8K Ultra HD opracowanej przez stowarzyszenie CTA (Consumer Technology Association), a tym samym są jednymi z pierwszych telewizorów 8K, które uzyskały od CTA prawo do oznaczenia logiem 8K Ultra HD.

LG OLED TV GX Gallery_01.jpg

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Bestsellery w nowej odsłonie

Nowa linia LG na rok 2020 obejmuje również telewizory OLED 4K (modele CX i BX o przekątnych 77, 65 i 55 cali), zapewniające wyjątkową jakość obrazu, z której słyną matryce LG OLED. Ponadto, jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony do sprzedaży telewizor OLED z serii CX o nowej przekątnej 48-cali.

Nowości z linii NanoCell

Oprócz technologii OLED, LG wzbogaca także swoją nową linię telewizorów NanoCell zaliczającą się do segmentu LCD Premium. Wzbogaca się ona o siedem modeli Real 8K (75- i 65-calowe z serii Nano99, Nano97 i Nano95 oraz 55-calowy Nano95), które podobnie jak ich odpowiedniki z matrycami OLED uzyskały od stowarzyszenia CTA certyfikat 8K UHD.

Trzecia generacja procesora Alpha 9

W większości telewizorów LG OLED i NanoCell z roku 2020 zastosowano nowy procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI. Jest to procesor trzeciej generacji, oparty na rozwiązaniach znanych z poprzednich generacji procesorów obrazu, ale dysponujący większą mocą obliczeniową i zaawansowanymi algorytmami głębokiego uczenia, które dodatkowo podnoszą jakość obrazu i dźwięku w nowych telewizorach. Dzięki nowym funkcjom podwyższającym jakość obrazu z uwzględnieniem rodzaju wyświetlanych treści, takich jak filmy, relacje sportowe, czy gry, procesor α9 Gen 3 zapewnia widzom jeszcze wyższy realizm i bardziej emocjonujące efekty wizualne.

Najnowsze HDMI

Telewizory LG z roku 2020 są wyposażone w najnowszą wersję interfejsu HDMI, która dzięki technologiom eARC i ALLM pozwala na uzyskanie wyższej jakości dźwięku oraz płynne, pozbawione opóźnień odwzorowanie szybkiego ruchu. Telewizory LG 8K mogą wyświetlać treści o natywnej rozdzielczości 8K z wejść HDMI i USB, a także obsługują różnorodne kodeki wideo, takie jak HEVC, VP9, czy AV1 – preferowany przez YouTube oraz inne platformy streamingowe*. Telewizory LG 8K obsługują streaming treści 8K z prędkością 60 kl./s i uzyskały certyfikat potwierdzający możliwość wyświetlania treści 8K 60P z urządzeń podłączonych za pomocą złącza HDMI.

Wierne odwzorowanie wizji reżysera

Telewizory LG OLED, cenione za wierne odwzorowywanie kolorów i twórczych zamierzeń reżyserów filmowych, ustanawiają nowy standard prawdziwie kinowych wrażeń w domowych warunkach. Najnowsze modele OLED od LG zostały uhonorowane przez stowarzyszenie Hollywood Professional nagrodą Excellence in Engineering Award oraz są pierwszymi telewizorami wyposażonymi we wbudowane oprogramowanie do kalibracji sprzętowej. Ponadto, dzięki funkcji Dolby Vision IQ oraz trybowi Filmmaker Mode™ telewizory LG OLED umożliwiają wyświetlanie filmów w sposób zgodny z zamysłem twórców. Oprócz niezwykle realistycznej jakości obrazu i dźwięku, atutem nowych telewizorów OLED oraz NanoCell jest łatwy dostęp do najlepszych treści oferowanych przez czołowych usługodawców za pośrednictwem aplikacji i serwisów, takich Apple TV, Disney+, czy Netflix.

Idealne dla graczy

Połączenie znakomitej jakości obrazu i nowych funkcji gamingowych sprawia, że telewizory LG z roku 2020 są źródłem niesamowitych doznań i stanowią idealną propozycję dla graczy. Firma LG jest pierwszym producentem oferującym telewizory kompatybilne z technologią NVIDIA G-SYNC® i w tym roku wprowadza łącznie 12 modeli OLED obsługujących tę ważną dla graczy technologię. Poprzez dostosowanie częstotliwości odświeżania matrycy telewizora do częstotliwości generowania klatek przez kartę graficzną, technologia G-SYNC gwarantuje perfekcyjne odwzorowanie grafiki dostarczające graczom fascynujących doznań.

Matryca OLED z pikselami emitującymi światło gwarantuje precyzję sterowania jasnością i barwą każdego punktu obrazu, dzięki czemu zapewnia wyjątkową jakość wyświetlanych treści. Ponadto, telewizory LG OLED charakteryzują się małym opóźnieniem sygnału wejściowego i bardzo krótkim czasem reakcji, co przekłada się na brak migotania lub zacinania obrazu – niekorzystnych efektów często występujących na najpopularniejszych monitorach. Telewizory LG OLED i NanoCell z roku 2020 obsługują HDMI VRR, co czyni z LG jedyną markę telewizorów, która współpracuje z szeroką gamą kart graficznych i konsol do gier.

Sportowe emocje bez wychodzenia z domu

Podczas wyświetlania relacji sportowych telewizory LG OLED pozwalają odtworzyć z niespotykanym dotąd realizmem atmosferę i emocje towarzyszące wielkim wydarzeniom sportowym. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz perfekcyjnie odwzorowują każdy szczegół dynamicznej akcji. Co więcej, z myślą o kibicach sportowych telewizory LG z roku 2020 zostały wyposażone w funkcję Sports Alert, która ułatwia śledzenie rozgrywek ulubionej drużyny wyświetlając informacje o rozpoczynającym się meczu oraz informując o bieżących wynikach, czy terminarzach spotkań. Użytkownicy mogą wybierać spośród lig wielu dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, czy futbol amerykański. Ponadto, do telewizora można podłączyć jednocześnie dwa głośniki Bluetooth, aby otoczyć widzów odgłosami z trybun.

* Może być konieczna aktualizacja oprogramowania układowego. Dostępność treści 8K może różnić się w zależności od usługodawcy.

Źródło: inf. prasowa