Netflix udostępnia nowości. Z serwisu znikają też cztery filmy

Netflix zdążył już przyzwyczaić swoich użytkowników do niespodzianek w środku tygodnia. Nie inaczej było tej środy. Od 18 marca na platformie dostępne są trzy nowe produkcje. Wśród nich znalazły się dwa głośne tytuły naszpikowane gwiazdami rodzimego kina.

Jedną z nowości, którą od wczoraj mogą oglądać użytkownicy serwisu jest film "Proceder". Produkcja opowiada o historii jednego z najbardziej charakterystycznych artystów w historii polskiego rapu — Tomasza Chady. Scenariusz filmu powstał m.in. na podstawie rozmów z muzykiem. Jego kariera, sukcesy na rodzimym rynku fonograficznym, problemy z prawem, a także skomplikowane życie osobiste stały się inspiracją dla Macieja Węgrzyna, który podjął się przełożenia historii Chady na duży ekran. W roli tytułowej możemy podziwiać Piotra Witkowskiego, któremu towarzyszą m.in. Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha i Jan Frycz.

Kolejna produkcja, która od wczoraj gości na platformie Netflix to "Botoks". Nie chodzi jednak o film w reżyserii Patryka Vegi, a serial, który powstał w oparciu o kontrowersyjną produkcję. Opowiada on o życiu pracowników jednego z warszawskich szpitali, które pełne jest problemów i trudnych decyzji. Serial składa się z sześciu odcinków. W rolach głównych możemy podziwiać między innymi: Agnieszkę Dygant, Olgę Bołądź, Katarzynę Warnkę i Marietę Żukowską. Męską stronę reprezentują natomiast: Janusz Chabior, Sebastian Fabijański, Piotr Stramowski oraz Tomasz Oświeciński.

Ostatnia nowość to "Jurassic World: Upadłe królestwo". Film jest dowodem na to, że choć dinozaury wyginęły, to na szklanym ekranie są wiecznie żywe i wciąż jest na nie popyt. Produkcja jest już piątą odsłoną serii Jurassic Park. W głównych bohaterów wcielili się Bryce Dallas Howard oraz Chris Pratt.

Jednocześnie z serwisem pożegnały się cztery filmy. Są to: "The Sunrise", "Paranormal Activity 4", "Piątek 13-go" oraz "Les Bleus — historia Francji inaczej, 1996–2016".

