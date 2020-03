Kino przechodzi błyskawiczne zmiany. I potrzebuje VOD bardziej niż kiedykolwiek

Po pierwsze: ukończone już produkcje, jak na przykład nowy James Bond, "Nie czas umierać", zostają przełożone na dalszą część roku. Oprócz tego wstrzymano prace nad bieżącymi projektami, w tym nowym "Batmanem" z Robertem Pattinsonem, czy "Matriksem 4". I jest jeszcze "trzecia strona" medalu, czyli co zrobić z filmami, które wycofano przedwcześnie z kin. Jak powiedział grany przez Jeffa Goldbluma dr Ian Malcolm z "Parku Jurajskiego": "życie znajdzie sposób". No i faktycznie znalazło. Filmy zamiast po trzech miesiącach w kinie lądują w internecie po dwóch tygodniach. A niektóre z nich od razu tam debiutują.

Filmy przedwcześnie debiutują w internecie

Kto by pomyślał, że nowe tytuły będą musiały się obejść bez premiery na srebrnym ekranie. Jednak taką mamy obecnie rzeczywistość i przynajmniej przez jakiś czas będzie to normą. Wszystko skończy się wtedy, gdy świat już zażegna kryzys… albo okres kwarantanny się wydłuży, a skończą się nowe produkcje.

Zarówno w Polsce, jak i w Ameryce, dystrybutorzy podjęli ostatnio decyzje o wcześniejszym wydaniu niektórych filmów na platformach VOD. Mówimy tutaj o obrazach, które zdążyły pojawić się w kinie, ale przez środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem musiały przedwcześnie zniknąć.

Normalnie filmy ukazują się w internetowych wypożyczalniach 90 dni od swoich kinowych premier. "Sala samobojców. Hejter" Jana Komasy zadebiutowała 6 marca 2020, a w kinach wyświetlana była zaledwie przez sześć dni, gdy minister kultury nakazał zamknięcie kin. Już 16 marca film pojawił się w internecie, na platformie player, a więc zaledwie po dziesięciu, a nie dziewięćdziesięciu dniach. W Ameryce nowa animacja Disney/Pixar "Naprzód" z premierą 6 marca 2020 trafiła do cyfrowej sprzedaży po dokładnie dwóch tygodniach.

Mamy już też pierwsze przypadki, gdzie film z zaplanowaną premierą w najbliższym czasie trafia na Netflixa. Taki los właśnie spotkał polski horror "W lesie dziś nie zaśnie nikt", dostępny na tej platformie od 20 marca. Za Oceanem takie rzeczy będą również miały miejsce już wkrótce. Komedia "The Lovebirds", z zaplanowaną premierą kinową w USA na 3 kwietnia także od razu wskoczy na Netflixa.

Prawdopodobnie będziemy mieć więcej premier internetowych. Może to wyjść wielu filmom na lepsze

Wiadomo, że nie każda marka to James Bond, który może w kinach zarobić nawet ponad miliard dolarów. Dlatego należy spodziewać się, że mimo wszystko więcej filmów będzie ukazywać się albo na internetowych wypożyczalniach filmów bądź platformach VOD, takich jak Netflix. W niektórych przypadkach, szczególnie tytuły o średnim i mniejszym budżecie, mogą sobie w ten sposób poradzić lepiej. Zamiast płacić rodziną za każdy bilet z osobna, wystarczy zapłacić raz i zobaczyć wspólnie film, którego być może wcześniej w ogóle by się nie obejrzało. Zresztą siedząc w domu oglądamy znacznie więcej niż normalnie, a gdy skończą się megahity, sięgniemy i po mniej znane pozycje.

Kiedy zamknięte są kina, częściej sięgamy po filmy w serwisach VOD (pixinoo/Shutterstock)

Warto jednak podkreślić, że mimo, iż serwisy pokroju Netflixa mogą cieszyć się w tym nadzwyczajnym okresie większym ruchem, to jednak mamy do czynienia ze zjawiskiem przejściowym. Ludzie będą chcieli powrócić do kin. Nawet prezes Netflixa już w 2017 mówił uważał, że oglądanie filmów w internecie nie sprawi, że ludzie przestaną chodzić do kin – nawet jeśli filmy od razu trafiłyby do sieci. Oglądanie filmów na wielkim ekranie to po prostu zjawisko społeczne. Oczywiście powrót ten będzie zależał od tego, kiedy panująca obecnie pandemia się zakończy.

Kina nie wytrzymają tak długo i już proszą o pomoc

W Ameryce przy bilecie w cenie 10 dolarów, jedynie 45 procent z tej sumy trafia do samego kina. To dlatego kina zmuszone są wyświetlać reklamy i nakładać marże na przekąski i picie. Jak nietrudno się domyślić, nawet w normalnych warunkach przetrwanie jest niełatwą sztuką. A co dopiero w obecnym stanie wyjątkowym.

TCL Chinese Theatre, jedno z najbardziej znanych kin w USA, założone w 1927 (Walter Cicchetti/Shutterstock)

Kredyty, najem i pensje same się nie zapłacą. Dlatego też zarówno sieci Cinema City, Multikino, jak i Helios wystosowały do minister rozwoju list otwarty z prośbą o pomoc. W USA znany reżyser Christopher Nolan ("Incepcja", "Dunkierka") również apelował do tamtejszego Kongresu, aby podjął kroki mające na celu zapewnienie ulg finansowych kinom.

Nie owijał także w bawełnę John Fithian, CEO stowarzyszenia National Association of Theatre Owners, zrzeszającego właścicieli sieci kinowych. – W mgnieniu oka nasza branża zarabiająca 15 miliardów dolarów rocznie nagle nie otrzyma ani grosza przez najbliższe trzy-cztery miesiące – powiedział w wywiadzie z Variety. Fithian nie ma wątpliwości, że bez pomocy rządu sieciom kin grozi bankructwo. Niestety jego zdaniem banki są niechętne w podejmowaniu decyzji, bo nie są w stanie przewidzieć jak długo kina będą musiały pozostać zamknięte. Póki nie zainterweniuje rząd, zarówno w USA, jak i Polsce właściciele kin utkną w błędnym kole.

Co z nagrodami, Złotą Palmą i Oskarami? — będą musiały zmienić zasady

W zależności od tego ile potrwa paraliż branży filmowej, poważne instytucje zajmujące się nagrodami, w tym Festiwal w Cannes i Amerykańska Akademia Filmowa (Oscary), będą musiały rozważyć nominowanie produkcji, które w ogóle się nie ukazały w kinach. W 2018 Cannes ustaliło, że Netflix musiałby wydawać tam swoje filmy najpierw we francuskich kinach, a potem 36 miesięcy później – u siebie. Oczywiście amerykański gigant się na to nie zgodził. Z kolei w USA, aby ubiegać się o Oscary muszą przez przynajmniej tydzień pojawić się w kinach w hrabstwie Los Angeles lub Nowym Jorku. Jeśli kina pozostaną zamknięte do końca tego roku, to albo nie będziemy mieli nagród filmowych albo o Złotą Palmę i Oscary będą musiały ubiegać się produkcje wydane wyłączne w internecie.

Bong Joon-ho odbierający Oscara za film "Parasite" (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)

Problem branży filmowej jest bardzo złożony – tak dużo mamy pytań, a tak niewiele odpowiedzi. Oprócz tego, że filmy zapewniają nam rozrywkę, to dla milionów osób zatrudnionych w tej branży (2,1 mln w samym USA), także źródło dochodu. – Kiedy ten kryzys minie, potrzeba wspólnego odczuwani miłości, śmiechu i płaczu będzie silniejsza niż kiedykolwiek. Oprócz tego, że zawdzięczamy to wszystko pracownikom branży, zawdzięczamy to również samym sobie. Potrzebujemy tego, co filmy wnoszą do naszego życia – napisał w niedawnym eseju Christopher Nolan.

