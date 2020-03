Lego powiększa rodzinę o Dom's Dodge Charger. Fani "Szybkich i wściekłych" będą zachwyceni

Firma Lego zdążyła już nas przyzwyczaić do akcyjnego udostępniania zestawów klocków nawiązujących do wielkich produkcji filmowych. Nie inaczej było tym razem, gdy producent ogłosił, że już wkrótce do sprzedaży trafi replika legendarnego auta Dominica Toretto z filmu "Szybcy i Wściekli" - Dom’s Dodge Charger. Model nawiązuje do kultowego samochotu z lat 70. (Dodge Charger R/T) i posiada mnóstwo realistycznych detali.

Zestaw z serii Lego Technic sprawi masę frajdy zarówno młodym, jak i starszym miłośnikom duńskich klocków. Pod maską samochodu znajdą oni zbudowaną z klocków wersję kultowego silnika V8. Ponadto model zawiera też funkcje takie jak: ruchome tłoki, zawieszenie z wahaczami, układ kierowniczy, dmuchawę powietrza oraz umieszczone w bagażniku butle z podtlenkiem.

Dom’s Dodge Charger (Lego)

Dom’s Dodge Charger (Lego)

Zestaw zawiera 1077 elementów. Model ma około 39 cm długości, 16 cm szerokości i 11 cm wysokości. W pudełku znajdziemy również drukowane instrukcje.

Zestaw trafi do sklepów 27 kwietnia 2020 roku, czyli około rok do premiery najnowszej części "Szybkich i Wściekłych". Aby otrzymać go wcześniej, należy zamówić go w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Dom’s Dodge Charger (Lego)

Model Dom’s Dodge Charger przeznaczony jest dla osób powyżej 10. roku życia. Jego koszt to 469,99 złotych.

Zobacz także: Nowe Lego nie tylko dla dzieci. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna