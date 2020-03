Koronawirus. Xiaomi pomaga w walce z COVID-19. Polska dostała maseczki i elektroniczne termometry

Do polskich szpitali trafi 50 tysięcy maseczek sanitarnych oraz 300 elektronicznych termometrów. Ministerstwo Zdrowia zajmie się ich dystrybucją, by medyczny sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących placówek. Xiaomi zapowiada, że na tym wsparcie się nie skończy.

W Xiaomi mamy świadomość, że bez wsparcia polskich konsumentów i Mi fanów, nasza obecność na tym rynku nie byłaby możliwa. Z tego powodu, tym symbolicznym gestem, chcemy wyrazić nasze uznanie, jednocześnie okazując nasze wsparcie i solidarność dla Polski. Mamy nadzieję, że rzeczy przekazane Ministerstwu Zdrowia pozwolą na kontynuację prowadzonych działań i wsparcie szpitali Shou Zi Chew, dyrektor finansowy i prezes Xiaomi International.

Xiaomi wspiera również inne regiony. Maski, odzież ochronna oraz środki medyczne zostały przekazane do obszarów najbardziej dotkniętych epidemią m.in. do Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii, Indonezji, Luksemburga czy Korei Południowej. Inne państwa z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich również otrzymają w najbliższym czasie pomoc od producenta.

Ruch Xiaomi na pewno cieszy — to dobrze, że chińska firma nie traktuje państw wyłącznie jako rynków zbytu, miejsc, na których wyłącznie się zarabia. Oczywiście chodzi również o PR, ale teraz pomoc naprawdę się przydaje.

Nie da się ukryć, że sytuacja, w której wielkie korporacje zastępują państwo, jest niepokojąca i musi być tematem dyskusji po pandemii (tym bardziej że cytat o "pozyskiwaniu serca" w przypadku firmy skupiającej się na zysku może zabrzmieć dwuznacznie i mieć ukryte dno), tak teraz każda pomoc się nie liczy. Nie zmienia to faktu, że od innych mamy prawo wymagać więcej, ale akurat Xiaomi do tego grona bym nie zaliczył, tylko cieszył się, że pomagają jak mogą.