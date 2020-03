Najpierw Biedronka, teraz Lidl i Kaufland. Sklepy poszerzają ofertę o środki do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji to w ostatnim czasie jedne z najbardziej pożądanych produktów przez ludzi na całym świecie. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 towar w błyskawicznym tempie znika z półek sklepowych, a producenci nie nadążają z wytwarzaniem nowych preparatów.

Niedawno informowaliśmy, że sieć sklepów Biedronka wprowadziła do swojej oferty trzy rodzaje żelów antybakteryjnych. Od 28 marca w wybranych marketach można zakupić żele Velie Japan 50 ml, Marion 50 ml i Clean Hands 30 ml. Cena każdego z nich wynosi 3,99 złotych.

Teraz na podobny ruch zdecydowały się inne popularne sieci. Lidl od 2 kwietnia wprowadza do swojej oferty nowe produkty do dezynfekcji. Będą one dostępne aż do wyczerpania zapasów. Na liście znalazły się:

* hipoalergiczny, dezynfekujący proszek do prania Clovin Septon II — 20,99 zł, opakowanie 2,3 kg

* mydło w płynie o działaniu antybakteryjnym Roko Duo Active — 25,99 zł, opakowanie 5 l

* płyn do dezynfekcji powierzchni Septosurf — 6,99 zł, opakowanie 450 ml

* dezynfekujący płyn do prania kolorowych ubrań Clovin Septon II — 19,99 zł, opakowanie 1,5

Lidl gazetka (Lidl)

Specjalne produkty do swojej oferty postanowił wprowadzić również Kaufland. W popularnej sieci sklepów będziemy mogli nabyć:

* żel antybakteryjny w saszetkach - 1,19 zł, opakowanie o pojemności 3 ml,

* odkażający spray do rąk Antiseptic Handrub — 9,99 zł, opakowanie o pojemności 75 ml,

* żel antybakteryjny do rąk Venus — 15,99 zł, opakowanie o pojemności 100 ml.

Kaufland gazetka (Kaufland)

Przypomnijmy, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa od 1 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy i obostrzenia. Sporo z nich dotyczy również funkcjonowania sklepów spożywczych. Więcej na ten temat w tym artykule.