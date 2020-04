Biedronka i Lidl. Roboty sprzątające wjadą do sklepów. Sprawdzamy, gdzie jeszcze można je kupić taniej

Od czwartku 2 kwietnia w Biedronce kupimy odkurzacz marki Hykker — Navi Space. Jeszcze dziś na łamach Gadżetomanii przeczytacie jego recenzję. Poniżej zamieszczam opis producenta:

Urządzenie to automatyczny, samojezdny odkurzacz posiadający szereg rozwiązań, dzięki którym jest łatwy w obsłudze i efektywny w sprzątaniu. Za jego wyborem przemawiają 4 tryby pracy, 3 aktywne szczotki, system mapowania przestrzeni, czas pracy do 100 minut oraz wbudowany moduł Wi-Fi. Ten ostatni sprawia, że robot jest jeszcze bardziej innowacyjny ponieważ Wi-Fi pozwala na połączenie produktu z domową siecią i internetem oraz zarządzanie nim z poziomu dedykowanej aplikacji Hykker Smart Home

Za robot sprzątający w Biedronce zapłacimy 449 zł.

Lidl — robot sprzątający za niecałe 400 zł

Z kolei w Lidlu od poniedziałku 6 kwietnia kupić będzie można odkurzacz VR One (ale nie ma on nic wspólnego z wirtualną rzeczywistością). Kosztuje 399,00 zł i kupimy go także przez internet, więc wizyta w sklepie nie będzie konieczna.

Cechy charakterystyczne odkurzacza VR One według producenta to:

Nie tylko Biedronka i Lidl. Gdzie jeszcze kupimy tanio robota sprzątającego?

2 tryby trasy: jazda zygzakiem lub trasa automatycznado twardych podłóg oraz wykładzin z krótkim włosiemczujniki zapobiegające upadkowisprzątanie pod meblamiochrona mebli dzięki miękkiemu zderzakowiaż 80 minut pracy32 x 7,5 cm (o x wys.)zbiornik oraz ssawka odkurzacza w rozmiarze XL dla większego zasięgu czyszczenia500-ml pojemnik na kurz z podwójnym systemem filtrowaniaakumulator litowo-jonowy

Biedronka i Lidl celują w klientów, którzy liczą na pomoc w sprzątaniu, ale nie chcą wydawać zbyt wielu pieniędzy. Czy w innych sieciach znajdziemy obniżki na autonomiczne odkurzacze, które kosztują jednak nieco więcej? Coś się znajdzie.

Za iROBOT Roomba 980 zapłacimy w Media Markt 2129 zł — to 370 zł obniżka. Jeszcze większa przecena, bo aż 400 zł, dotyczy robota mopującego iROBOT Braava Jet m6 — kosztuje obecnie 2799 zł. O 400 zł niższa jest również cena Electrolux Purei9 PI91–5MBM — nowa to 2599 zł.

Z kolei w sklepie RTV Euro AGD za 859 zł kupimy iRobot Roomba 616 (240 zł taniej), a iRobot Braava jet 250 za 799 zł — 200 zł taniej.