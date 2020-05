Microsoft zapowiedział Surface Headphones 2 i Surface Earbuds

— Tworząc kolejny Surface, skupiamy się na dwóch potrzebach użytkowników: zapewnieniu wszechstronności w pracy, bez względu na czas i miejsce oraz wykorzystaniu możliwości płynnego korzystania z oprogramowania i sprzętu, pozwalając skoncentrować się na tym, co chcesz osiągnąć — czytamy w stronie Microsoftu.

Zapowiada się na to, że najnowsze produkty doskonale wpisują się w te założenia. O nowym laptopie Surface Booku 3 rozpisał się szerzej nasz kolega z redakcji dobreprogramy.pl. Poza nim na rynek trafi również nowy Surfece Go 2. Pierwsza wersja tego urządzenia zdobyła sporo fanów ze względu na dobry stosunek ceny do tego, co oferował sprzęt oraz niewielkie wymiary urządzenia.

Warto jednak wspomnieć również o innych nowościach, które przygotował Microsoft. Słuchawki nauszne Surface Headphones 2 i Surface douszne Earbuds mogą być dobrym uzupełnieniem naszej stacji roboczej. Już pierwsze Surface Headphones zdobywały bardzo dobre opinie, więc liczymy na to, że i tym razem Microsoft stanął na wysokości zadania.

Surface Headphones 2 (Materiały prasowe)

Słuchawki Surface Headphones 2 oferują 13 poziomów kontroli hałasu otoczenia i pozwalają cieszyć się muzyką do 20 godzin na pojedynczym ładowaniu baterii. Dodatkowo producent, jako kluczowe cechy wymienia:

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

aktywną funkcję redukcji szumów,

regulację za pomocą pokręteł dousznych,

nową konstrukcję nauszników z możliwością obrotu ich o 180 stopni.

Słuchawki Surface Headphones 2 będą dostępne w sprzedaży od 6 czerwca za 1199 zł.

W ofercie pojawią się również nowe słuchawki douszne Surface Earbuds, które bez trudu będzie można połączyć ze swoim smartfonem z systemem Android. Jak zapewnia Microsoft, umożliwią one łatwe przełączanie się pomiędzy ulubioną muzyką a rozmowami bez konieczności wyciągania telefonu. Dzięki funkcji Play My Emails w aplikacji Outlook Mobile dla systemu iOS lub umożliwia głosowe dyktowanie treści w programach Word, Outlook lub PowerPoint.

Słuchawki mogą pracować przez jeden dzień, a ładować się w etui. Cena Surface Earbuds wynosi 999,99 zł, zaś słuchawki będą dostępne w sprzedaży od 12 maja.