To może być hit. Bosch wymyślił system, który sam wezwie pomoc w razie wypadku motocyklu

Bosch potrzebę powstania systemu tłumaczy 20-krotnie wyższym ryzykiem śmierci motocyklistów niż kierowców samochodów.

Help Connect ma mierzyć ok. 100 razy na sekundę przyspieszenie jednośladu, jednocześnie sprawdzając kąt nachylenia maszyny i jej pozycji. Całość ma wspierać algorytm, który sprawdzi czy doszło do poważnego wypadku czy motocykl po prostu się przewrócił.

System Help Connect automatycznie wezwie pomoc, gdy motocyklista może jej potrzebować

Jeżeli system wykryje zagrożenie, połączy się ze smartfonem kierowcy i za pomocą aplikacji mobilnej przekaże miejsce wypadku do centrum Boscha. Stamtąd informacja trafi do odpowiednich służb. Ma to drastycznie skrócić czas przybycia ratowników na miejsce wypadku.

System jest obecnie w fazie testów, które odbywają się na terenie Niemiec, ale Bosch nie wyklucza rozszerzenia funkcji na inne kraje.