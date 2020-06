Dostawcy usług internetowych i telewizyjnych – jak wybrać najlepszą ofertę?

Internet i telewizja – dlaczego warto wybrać pakiet usług?

Internet i telewizja to podstawowe źródła nie tylko rozrywki, ale i informacji z całego świata. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez łącza internetowego, który przydaje się zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Pakiety internetowe i telewizyjne są ze sobą często połączone, co wynika z wielu czynników.

Zdaniem wielu ekspertów telewizja dostępna po podłączeniu przez Internet jest melodią przyszłości, która tak naprawdę zaczyna się już dziś. Wraz z rozwojem i wdrażaniem do powszechnego użytku nowych technologii, takich jak łącza światłowodowe, znacząco rosną możliwości oferowane przez dostawców Internetu i telewizji. Dzięki temu są oni w stanie dopasować oferty do każdego nowoczesnego odbiorcy, który za pomocą kilku kliknięć może przenieść się do nowego, fascynującego świata rozrywki – i nie tylko.

Warto jednak zwrócić uwagę na inne korzyści przemawiające za wyborem pakietu telewizji wraz z Internetem. Po nabyciu takiego zestawu usług dochodzi do centralizacji opłat u jednego operatora, nie trzeba więc płacić kilku rachunków, a wszystkie użytkowane usługi zawierają się w określonej przy podpisywaniu umowy kwocie.

Zobacz również: Historia telewizorów



Najlepszy dostawca Internetu – jak sprawdzić oferty?

Na rynku funkcjonuje wielu dostawców usług internetowych i telewizji, takich jak choćby UPC, Vectra, INEA, Netia czy Orange, zarówno działających na obszarze całej Polski, jak i lokalnie w niektórych województwach. Zanim podejmiesz decyzję, warto jednak zwrócić uwagę na najważniejsze elementy, które decydują o atrakcyjności oferty oraz komforcie korzystania z sieci i telewizji.

Stabilne i szybkie łącze internetowe

Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników jest jakość i szybkość łącza internetowego. Obecnie na rynku dominują technologie, takie jak: mobilna transmisja danych (LTE) światłowód (FTTH) oparty o łącze asymetryczne lub symetryczne oraz HFC, czyli sieć hybrydowa koncentryczno-światłowodowa. Każda z nich ma zarówno mocne, jak i słabsze strony. Większość operatorów oferuje światłowodowe łącze asymetryczne, które cechuje wyższa prędkość pobierania od wysyłania danych. Jednak Internet światłowodowy oparty na łączu symetrycznym, który obecnie oferuje jedynie dostawca Internetu INEA i zyskuje wysokie pozycje w rankingach, zapewnia taki sam wysoki i poziom przesyłania danych i prędkość ich pobierania. Choć LTE to rozwiązanie mobilne i może być wykorzystywane w miejscach, gdzie nie doprowadzono jeszcze infrastruktury światłowodowej, narażone jest na większe opóźnienia, a przy dużej liczbie urządzeń w zasięgu sieci, prędkość przesyłania i pobierania może dodatkowo spadać, co nie ma miejsca przy światłowodzie.

Pakiet usług dopasowany do ceny

Inne parametry, na jakie warto zwrócić uwagę w ofertach dostawców telewizji i Internetu, to m.in. liczba zapewnionych kanałów TV (w tym kanałów HD) oraz oczywiście ceny usług. Każdy dostawca może mieć zróżnicowane koszty usług, czasowe promocje i dodatkowe opłaty. Na przykład cena za aktywację usługi może wahać się od 1 zł do kilkudziesięciu złotych. Umowy mogą być zawierane na wskazany przez operatora okres, a w zależności od aktualnej oferty i promocji – również na okres bez zobowiązań. Szczegóły każdej oferty znajdują się zawsze w regulaminie i cenniku danego operatora.

Najszybszy Internet w Polsce

Dostawcy telewizji i Internetu przebijają się w ofertach, warto jednak porównać usługi, aby podjąć optymalną decyzję. Sprawdziliśmy szybkości i stabilność łącza internetowego u największych operatorów w Polsce oraz usługodawców lokalnych. Oczywiście należy pamiętać, że poszczególne wartości mogą ulegać zmianom zależnie od danego miejsca zamieszkania.

Jaki powinien być najlepszy dostawca Internetu w Polsce? Przede wszystkim taki, który zapewni nie tylko szybkie przesyłanie i pobieranie danych, ale również stabilne łącze internetowe, bez ciągłego rozłączania się i zachwiania sygnału, nawet przy podłączeniu kilku urządzeń naraz. Według porównania ofert produktowych dostawców internetowych i telewizji, taki Internet znajdziemy w INEA. Światłowód INEA, który od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingach, gwarantuje najszybsze łącze symetryczne i prędkość transmisji danych, która wynosi wielokrotnie więcej niż 1 Gb/s.

Tak szybkie łącze w praktyce pozwala na niemal wszystko – bez trudu pobierzesz z sieci nawet bardzo duże pliki w zaledwie kilka chwil, obejrzysz ulubiony serial lub film w najlepszej możliwej jakości online, a nawet wybierzesz ulubione kanały TV w tradycyjnej telewizji dostępnej po podłączeniu bezprzewodowego dekodera. INEA oferuje telewizję przez Internet Wi-Fi, dostępną na bezprzewodowym dekoderze i kilkanaście paczek tematycznych kanałów w wysokiej jakości obrazu, zatem stałe i stabilne łącze światłowodowe to must have dla zwolenników tego typu rozwiązań i miłośników jakości 4k.

Nowoczesna telewizja oferowana przez INEA, UPC czy Netia posiada nowe możliwości ułatwiające odbiór użytkownikom – nagrywanie programów i przechowywanie ich przez kilkanaście dni na dekoderze z nagrywarką, przewijanie do początku trwającego już filmu lub programu czy odtwarzanie wybranego programu nawet do kilku dni wstecz.

Dla porównania warto przedstawić propozycje oferowane przez ogólnopolskie firmy: najszybszy Internet światłowodowy oparty na łączu asymetrycznym od UPC gwarantuje prędkość na poziomie 1 Gb/s jednak zazwyczaj tylko w dużych miastach, dokładnie tak samo wygląda to w przypadku Netii. Nieco lepiej na tym polu wypada Vectra, u której szybkość transmisji danych po łączu asymetrycznym wynosi 2 Gb/s w dużych miastach. Nadal jest to jednak wartość wielokrotnie mniejsza niż w ofercie marki INEA, która oferuje Internet oparty na łączu symetrycznym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że test szybkości Internetu możesz przeprowadzić samodzielnie. Wystarczy skorzystać z takiej opcji na stronie jednego z dostawców lub portalach do pomiaru szybkości łącza internetowego.

Telewizja przez Internet czy klasyczna kablówka?

Jakie nowoczesne rozwiązania oferują dostawcy telewizji? Zacznijmy od zwycięzcy poprzedniej kategorii. INEA oferuje telewizję dostępną po podłączeniu bezprzewodowego dekodera po Wi-Fi, co siłą rzeczy wymaga niezawodnego światłowodu. Dlatego też nie powinny występować żadne opóźnienia czy przerwy w transmisji. Większość operatorów oferuje zbliżone usługi dotyczące faktycznej obsługi telewizji, tj. nagrywania programów czy przewijania do ich początku. INEA pozwala też na odtwarzanie programów emitowanych nawet 7 dni wstecz.

Nadszedł czas na ofertę programową. Nie zostaną tu poruszone różnego typu kanały dodatkowe czy promocje, gdyż są one bardzo zmienne, a do tego interesują tylko niektórych użytkowników. Biorąc pod uwagę ogół dostępnych kanałów, wliczając w to programy HD, paczki tematyczne kanałów, najciekawsze oferty znajdziesz w INEA, Vectrze i UPC.

Ostateczna decyzja należy oczywiście do ciebie, uwzględnij przy tym posiadany budżet oraz możliwości wynikające z dostępnej infrastruktury. Oczywiście aktualna oferta czy promocje mogą się zmieniać, warto jednak wziąć pod uwagę potrzeby domowników, ale przede wszystkim, który dostawca oferuje stabilne i szybkie łącze internetowe o wysokiej prędkości przesyłania i pobierania danych.

Materiał partnera INEA