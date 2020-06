Dzień Ojca 2020 już za moment. Ostatnia szansa na zakup prezentu

Dzień Ojca w Polsce

Dzień Ojca wypada w najbliższy wtorek — 23 czerwca. Chociaż święto nie cieszy się aż tak dużą popularnością, jak Dzień Matki, to również ma swoją tradycję. Został ustanowiony w 1972 roku przez prezydenta Nixona i od tego czasu tradycja zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest oficjalnie od 1956 roku.

Co ciekawe, nie we wszystkich krajach Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca. Dla przykładu Duńczycy świętują 5 czerwca, Litwini — w pierwszą niedzielę czerwca, a we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca.

Jaki prezent na Dzień Ojca?

Najlepsze prezenty na Dzień Ojca, to te robione własnoręcznie, ale zwykle jest to domena najmłodszych. Laurki, rzeźby i inne artystyczne prace przedszkolaków i małych dzieci, zawsze cieszą rodziców. Ale jaki prezent kupić na Dzień Ojca, kiedy laurka przestaje być najlepszym rozwiązaniem?

Wiele sklepów z gadżetami i elektroniką przygotowało specjalne oferty specjalne z okazji Dnia Ojca. W Media Markt trwa akcja promocyjna obejmująca raty 0 proc., jak i liczne wyprzedaże. Wśród przecenionych produktów znalazł się sprzęt audio, nawigacje samochodowe, telewizory, smartfony oraz akcesoria dla graczy.

Z tańszych gadżetów dobrym pomysłem na prezent mogą być słuchawki, powerbank, smartband lub smartwatch czy czytnik e-booków. Trafionym prezentem mogą być też maszynki do strzyżenia włosów, trymery do brody i golarki.

Podobne produkty znajdziemy również na promocjach w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert czy na Allegro, jednak w tym ostatnim przypadku jest najmniejsza szansa, że prezent dotrze na czas.

Prezenty na Dzień Ojca do 100 zł

Książka, kosmetyki dla panów czy butelka dobrego alkoholu — to również dobre i stosunkowo niedrogie prezenty. Jednak ciekawe gadżety dla taty również można kupić w okazyjnych cenach. Oto nasze propozycje za mniej niż 100 zł.

Trymer do nosa PHILIPS Nosetrimmer Series 3000, ok. 60 zł

SmartBand HUAWEI Band 3e, ok. 65 zł

Kod podarunkowy Netflix od 60 -120 zł

gra Wiedźmin 3: Dziki Gon na dowolną platformę od 80 zł

Słuchawki dokanałowe XIAOMI Redmi AirDots ok. 90 zł

Powerbank 20000 mAh XIAOMI Redmi Fast Charge, ok. 79 zł

A wy, jaki prezent na Dzień Ojca polecacie? Jeśli jeszcze nie udało wam się nic wybrać, mamy nadzieję, że nasze pomysły będą stanowić inspirację. Co ważne, wiele dużych sklepów, w tym Media Markt obiecują, że prezent zamówiony dziś online, dotrze do jutra pod wskazany adres.