HD - co to jest za rozdzielczość i gdzie ją zobaczymy

HD — rozwinięcie i znaczenie skrótu

HD to skrót od angielskiego "High Definition", a więc po polsku - "wysoka rozdzielczość". Chodzi więc o obraz, który jest wyświetlany w wysokiej rozdzielczości na różnego rodzaju ekranach, od smartfonów po telewizory. Warto przy okazji wytłumaczyć, jaki to jest dokładnie obraz.

Obraz, który widzimy w telewizorach, laptopach, projektorach, smartfonach składa się z pojedynczych punktów na ekranie. Im jest ich więcej, tym bardziej jest on szczegółowy. Te punkty nazywane są pikselami. Rozdzielczość HD to taka, która jest pięciokrotnie bardziej szczegółowa aniżeli poprzedni standard obrazu, czyli SD.

Rozdzielczość HD zaczęła upowszechniać się w latach 2005–6 dzięki konsolom Xbox 360 oraz PlayStation 3 i odtwarzaczom Blu-ray oraz (nieistniejącym już) HD-DVD i telewizorom nowej generacji, które pojawiały się właśnie wtedy.

Xbox 360, pierwsza konsola z rozdzielczością HD (David Paul Morris/Getty Images)

PlayStation 3, pierwsza konsola z odtwarzaczem Blu-ray (David McNew/Getty Images)

HD kiedyś

Kiedy HD zaczęło wchodzić na dobre (w 2005) istniały dwa marketingowe oznaczenia wysokiej rozdzielczości: Full HD oraz HD Ready.

Obydwa z nich stanowiły ogromny przeskok ze standardowej rozdzielczości (SD — Standard Definition), która używana była np. w filmach na DVD. Dzięki HD mogliśmy zaobserwować znacznie więcej szczegółów na ekranie w filmach czy grach, co sprawiło również, że telewizory stały się większe.

Warto pamiętać Obecnie najczęściej stosowaną rozdzielczością obrazu w internetowych serwisach z filmami i serialami oraz grach wideo na konsolach jest 4K Ultra HD, które odznacza się czterokrotnie większą liczbą szczegółów niż HD.

Rozdzielczość Full HD to inaczej 1920 x 1080 pikseli lub 1080p. 1920 pikseli w poziomie pomnożone przez 1080 pikseli w pionie, to obraz łącznie składający się z 2 073 600 indywidualnych punktów obrazu. 1920 x 1080 nazywane jest również rozdzielczością 1080p.

Literka "p" oznacza wideo "progresywne", a więc wyświetlane w pełni, w przeciwieństwie do 1080i, które wyświetla co drugą linię obrazu w pionie. Stąd oznaczenie "i" od angielskiego słowa "interlaced", oznaczającego przeplot (czyli tutaj: wyświetlanie co drugiej pionowej linijki).

1080i było i jest używane nadal w cyfrowej telewizji naziemnej, jednak nie ma już nigdzie indziej zastosowania.

Po lewej rozdzielczość SD, po prawej — ta sama scena w rozdzielczości HD (filmik porównawczy można zobaczyć tutaj) (NVIDIA)

Różnica między materiałami w standardowej a wysokiej rozdzielczości była ogromna. Obraz w Full HD, jak już wspominaliśmy, to 2 073 600 punkcików na ekranie, podczas gdy SD to zaledwie 414 720, a więc pięciokrotnie mniej.

HD Ready z kolei to rozdzielczość 1280 x 720 pikseli, inaczej zwana 720p. Obraz w tej rozdzielczości składa się z 921 600 pikseli, a więc ponad dwukrotnie większej niż poprzednio dostępna rozdzielczość SD. Oznaczenie to we współczesnym świecie już jednak raczej nie występuje.

Nazwa HD Ready zostało jedynie stworzona, aby umożliwić sprzedaż tańszych telewizorów HD Ready (te o wyższej rozdzielczości Full HD były droższe) i bardziej upowszechnić wyższe rozdzielczości. Obecnie praktycznie każdy sprzedawany odbiornik jest w rozdzielczości 4K Ultra HD i wyższej.

HD teraz

W chwili obecnej oznaczenie HD ma zazwyczaj tylko jedno znaczenie i jest tak opisywana rozdzielczość wcześniej znana jako Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Niektórzy jednak producenci nadal mogą używać terminu Full HD. W każdym razie, warto podkreślić, że teraz HD = Full HD i są to terminy w pełni zamienne.

Czasem w oznaczeniach smartfonów można spotkać się ze skrótem FHD oznaczającym właśnie Full HD. Jednak w roku 2020 oznaczenia "Full HD" oraz "HD" to jedno i to samo.

Rozdzielczość HD jest od dawna dostępna na praktycznie każdym rodzaju ekranu, od smartfona po telewizor (LG, William Iven/Unsplash)

Rozdzielczość HD może być wyświetlana przez telewizory, laptopy, projektory, smartfony, tablety. Jeśli chodzi o urządzenia podpięte pod telewizor, rozdzielczość HD uzyskamy w czytnikach Blu-ray. Odtwarzacze DVD natomiast nie zapewnią nam rozdzielczości HD i są z technologicznego punktu widzenia bardzo przestarzałe.

Co ciekawe, kanały HD w telewizji cyfrowej naziemnej/kablowej/satelitarnej są wyświetlane w rozdzielczości 1080i, o której wspominaliśmy wcześniej.

HD — gdzie szukać materiałów w tej rozdzielczości?

Wspomnieliśmy już o tym, że materiały wideo w HD znajdziemy w telewizji cyfrowej naziemnej, kablowej i satelitarnej. Gdzie jeszcze natrafimy na treści HD? Odpowiedź jest taka, że praktycznie wszędzie, a więc będą to:

YouTube i inne serwisy tego typu

Serwisy typu VOD, umożliwiające oglądanie filmów i seriali na żądanie, a więc np. Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, ipla, WP Pilot, Chili TV, player, VOD.pl, Apple TV i wiele innych

Gry wideo na konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz na komputerach PC

