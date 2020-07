W Gdyni powstaje niezwykły hybrydowy prom. Do jego obsługi wystarczą 3 osoby

Nowoczesny, hybrydowy prom powstający w gdyńskiej stoczni będzie mieć 100,5 m długości oraz 17,4 m szerokości. I chociaż ma pomieścić 90 samochodów i dokładnie 372 pasażerów to do jego obsługi wystarczy jedynie… 3-osobowa załoga.

To, co jednak szczególnie wyróżnia tę inwestycję, to jej przyjazny dla środowiska napęd. Zostanie wyposażony w akumulatory na prąd i rezerwowe agregaty spalinowe do wykorzystania w kryzysowych sytuacjach.

— Prom będzie pokonywać swoją trasę, korzystając z własnych baterii, które będą zasilane bezpośrednio z lądu podczas ładunku i rozładunku jednostki — wyjaśnia Tomasz Wrzask ze stoczni Crist w rozmowie z Radio Gdańsk.

Spalinowe agregaty prądotwórcze będą wykorzystywane przy złej pogodzie i na trasach, na których zgromadzone zostało wyjątkowo dużo lodu. Ma to być jednak jedynie rezerwowa forma zasilania.

Prom nie popływa zbyt długo na polskich wodach. Został zamówiony przez fińskiego operatora Finferries i będzie wykorzystywane przede wszystkim na trasie w rejonie archipelagu Wysp Alandzkich. Wcześniej w Gdyni powstała podobna jednostka pływająca — Elektra, która zdobyła wiele nagród, również międzynarodowych.

Elektra została doceniona ze względy na innowacyjny system ładowania i rozwiązania hybrydowe zdobywając m.in. nagrodę "Ship of the Year" podczas Marine Propulsion Awards 2018 oraz nagrodą CEMT 2018 za wybitny wkład w sukces europejskiego przemysłu morskiego.