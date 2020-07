Autobusy jak pociągi. Szykuje się duże ułatwienie dla pasażerów

Jak czytamy w poście Miasto dla Ludzi — Lubelski Ruch Miejski, wieszaki na rowery mają za zadanie przede wszystkim zwiększyć komfort pasażerów podróżujących komunikacją miejską. Dzięki takiemu rozwiązaniu rowery nie zajmowałyby przestrzeni dla pasażerów, co zwiększa zarówno wygodę jak i bezpieczeństwo.

Warto wspomnieć, że takie rozwiązania stosowane są już w innych miastach oraz w przypadku komunikacji podmiejskiej i pociągów. Autorzy petycji skierowanej do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, zwracają również uwagę na to, że "zastosowanie takiego systemu na wybranych trasach pozamiejskich np. w okolice Lasów Kozłowickich, Zawieprzyc, Zalewu Zembrzyckiego czy Spiczyna wzmacnia ofertę usług związanych z rekreacją miejską."

Jednak sami mieszkańcy Lublina nie są do końca przekonani co do tego pomysłu. W komentarzach na Facebooku zwracają uwagę, że w przypadku zawieszenia roweru i pozostawieniu go na tyle pojazdu, ciężko powiedzieć, kto odpowiada za jego bezpieczeństwo — kierowca czy właściciel.

Dodatkowy problem widzą w opóźnieniach przejazdów, które mogłaby spowodować konieczność montowania rowerów, zwłaszcza przez osoby niewprawione. Inne zaś zwracają uwagę na to, że jeżdżący na rowerze tak sporadycznie korzystają z komunikacji miejskiej, że nie widzą potrzeby montowania takiego rozwiązania.

Zobacz też: Jaki rower dla dziecka wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Jest jednak wiele osób, którym pomysł bardzo się podoba. Mają jednak zastrzeżenie, że o wiele lepiej będzie zastosować system montażowy z przodu pojazdu. Dzięki temu kierowca i właściciele jednośladów będą mieli o wiele lepszy kontakt i kontrolę nad tym, co dzieje się z przewożonymi rowerami.