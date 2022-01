Zatłoczone pociągi, zwłaszcza w godzinach dojazdów do pracy i powrotów do domu, to problem występujący niezależnie od szerokości geograficznej. Problem polega na tym, ze te same wagony obsługują komunikację zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim. Jak pogodzić komfort podróżowania z potrzebą zapewnienia jak największej pojemności?