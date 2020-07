Wiedźmin - Netflix wznawia prace nad serialem. Aktorzy powrócą na plan już wkrótce

W związku z pandemią COVID-19 Netflix musiał przerwać prace nad oczekiwanym przez widzów drugim sezonem serialu Wiedźmin. Łagodzenie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na całym świecie, pozwoliło jednak ekipie powrócić na plan serialu.

Jak podaje Redanian Intelligence, studio Arborfield ruszyło z powrotem z pre-produkcją. Ich zadaniem jest przygotowanie wszystkiego pod kątem rozpoczęcia zdjęć, w tym m.in. budowę scenografii. Największym przedsięwzięciem jest zbudowanie miast mających reprezentować Oxenfurt i Gors Valen, więc ekipa nie ma wiele czasu, nim aktorzy powrócą na plan.

Zdjęcia mają zostać wznowione już 17 sierpnia i wtedy również mamy szansę, by dowiedzieć się więcej na temat samego drugiego sezonu. Na razie nie wiemy jednak nawet, jak bardzo pięciomiesięczne wstrzymanie produkcji opóźni premierę kolejnych odcinków.

Przypominamy, że pierwotnie drugi sezon Wiedźmina mieliśmy zobaczyć w przyszłym roku. Jest duża szansa, że będzie to druga połowa 2021 roku, więc wszyscy fani muszą wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości. Jednak jeśli nie możecie się doczekać, to przeczytajcie, co do tej pory zdradziła showrunnerka Lauren S. Hissrich.

Kilka tygodni temu pojawiły się również plotki, że poza Wiedźminem, Netflix planuje rozpocząć pracę nad kolejnym serialem fantasy inspirowanym polską kulturą. Ma on rzekomo nawiązywać do mitologii słowiańskiej.