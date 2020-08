Microsoft zapowiada xCloud w Polsce! Na smartfonie zagrasz jak na konsoli - dzięki specjalnym gadżetom

Na razie platforma xCloud dostępna jest w wersji poglądowej jedynie w kilku krajach na świecie. Microsoft zapowiadał, że jej globalne udostępnienie zajmie lata, dlatego mało kto oczekiwał rychłej premiery w Polsce. Tymczasem xCloud pojawi się w Polsce 15 września — donosi Komórkomania.

Microsoft wie, że gry konsolowe na ekranie dotykowym mogą być niewygodne. Dlatego szykuje wraz z zaprzyjaźnionymi producentami specjalne gadżety. Na niektóre nie trzeba czekać, bo Razer Kishi Universal Mobile Gaming już można kupić. To specjalny zestaw, który zamienia telefon w maszynę do grania, przypominającą trochę Nintendo Switch.

Rozwiązaniami, zapewniającymi jakość rozgrywki znaną z konsol, na większości smartfonów z systemem Android są: zintegrowany przycisk Xbox, klikalne pokrętła analogowe oraz złącze USB-C (pozwalające cieszyć się niską latencją podczas rozgrywki).

Jak zapewnia producent, "wyczuwalne, dotykowe sprzężenie zwrotne Kishi gwarantuje większą precyzję i jest idealne dla tytułów wyścigowych oraz FPS". Cena to 99,99 dol.

MOGA XP5-X Plus Bluetooth

MOGA XP5-X Plus Bluetooth to z koeli nowość od firmy Powera. Posiada on wbudowaną łączność Bluetooth, odłączany klips do zamontowania smartfonu oraz mapowalne przyciski Advanced Gaming Buttons. Wyposażony został także w zintegrowany Power Bank o pojemności 3000 mAh, który może być używany do ładowania urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android. Przedsprzedaż rozpocznie się 15 września w sklepie Microsoft Store i innych wybranych sklepach na całym świecie w cenie 69,99 USD.

PowerA pracuje też nad MOGA XP7-X Plus Bluetooth Controller for Mobile and Cloud Gaming, który będzie kompatybilny z większością urządzeń mobilnych z systemem Android, a także z PC. MOGA XP7-X Plus oferuje graczom dwie możliwości grania – urządzeniem zamocowanym wewnątrz kontrolera lub skróconą, gdzie umieszcza się je na podstawce.

8BitDo

Tak jak powyższe gadżety są nowoczesne, tak 8BitDo skierowane jest do fanów pamiętających pierwsze konsole… Nintendo.

SN30 Pro wykorzystuje oprogramowanie 8BitDo Precision Software, które pozwala modyfikować mapowanie przycisków, regulować czułość dżojstika i spustu oraz tworzyć własne profile, aby przenieść wrażenia z gry na nowy poziom. Kontroler umożliwia również regulację położenia oraz posiada rozszerzalny klips, umożliwiający dopasowanie do różnych modeli smartfonów. Za sprawą tego rozwiązania, użytkownik ustawi telefon pod idealnym kątem dla optymalnej rozgrywki i komfortu. Oficjalna sprzedaż 8BitDo SN30 Pro rozpocznie się 21 września na wybranych rynkach. Już dziś jest on dostępny w przedsprzedaży w serwisie Amazon i innych wybranych sklepach na całym świecie w cenie 44,99 USD.

SteelSeries Arctis 1 Wireless for Xbox to natomiast zestaw słuchawkowy, wyróżniający się głośnikami z wielokrotnie nagradzanej serii SteelSeries Arctis 9X.

Microsoft zapowiada, że to nie koniec gadżetów i kolejnych nowości możemy spodziewać się "wkrótce".