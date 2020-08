Karty płatnicze mogą stać się… dłuższe. W Japonii już brakuje miejsca na cyfry

Portfele mogły stać się mniejsze, bo mniej osób nosi gotówkę, więcej stawia na popularny plastik. Ale ten niedługo może się rozszerzyć.

Część wydawców już dziś ma problem z brakiem numerów do oznaczania kolejnych plastików. Na razie zmagają się z nim niektórzy wydawcy w Japonii — informuje serwis Cashless.

Ma to związek z rosnącą liczbą użytkowników. Co ciekawe, problem pojawił się już kilka lat temu. Wówczas rozwiązaniem było dodawanie przejściówek. Tyle że to raczej nie jest sposób, który mógłby się przyjąć na stałe.

— Wydaje się, że jedynym sposobem jest wydłużenie standardowego numeru karty prawdopodobnie o cztery kolejne cyfry — przewiduje Jacek Uryniuk.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Trudno podejrzewać, aby zmiana formatu nie wpłynęła na globalny rynek. Nie tylko dlatego, że musielibyśmy dostosowywać się do metody Japończyków, żeby nie prowadzić do chaosu. Niewykluczone, że i w naszej części świata liczba możliwych kombinacji prędzej czy później może się skurczyć.

O ile kart płatniczych wcześniej nie wyprą urządzenia mobilne, za pomocą których coraz częściej dokonuje się płatności. Polska jest pod tym względem jednym z europejskich liderów.

Dziś już niemal każdy płaci zbliżeniowo — i to wcale nie przy pomocy karty płatniczej. W ruch poszły nie tylko telefony z modułem NFC (pozwalającym płacić smartfonem w terminalu), ale szybko też inteligentne zegarki i fitnessowe opaski.

Z danych Mastercard wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba takich transakcji wzrosła w Europie ośmiokrotnie. Spora w tym zasługa Polaków, którzy zajmują pod tym względem dumne miejsce. Na tle sąsiadów plasujemy się na 5. lokacie.

To ciekawe, że przeszkodą w używaniu kart mógłby być ich zbyt duży rozmiar. Historia zatoczyłaby koło - "plastik" wyeliminował gotówkę, bo był mniejszy i wygodniejszy. W końcu i karty płatnicze musi coś zastąpić.