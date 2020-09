Wegańskie steki wydrukowane w 3D. Izrael walczy ze zmianami klimatu

Firma Redefine Meat została założona dopiero dwa lata temu, a już wkrótce może stać się potentatem wśród producentów wegańskiego mięsa. Izraelski startup właśnie poinformował o wydrukowaniu w pełni roślinnych steków w technologii 3D. Przedstawiciele koncernu zapewniają, że są w stanie produkować "mięso" bez udziału zwierząt, a może mieć ono taki sam wygląd, smak i konsystencję.

Firma nie zdradza szczegółów swojej receptury, jednak wiadomo, że do przygotowania wegańskich steków użyto m.in. soi, grochu, tłuszczu kokosowego oraz oleju słonecznikowego. — Przemysł mięsny napędzany jest tym, co pochodzi z mięśni zwierząt hodowlanych. Steki, pieczenie, mięso do wolnego gotowania, grillowania. Chcemy zrobić to samo, a nawet lepiej - mówi Eschchar Ben-Shitrit, dyrektor generalny Redefine Meat, cytowany przez portal Polsat News.

— Potrzebujemy drukarki 3D, aby naśladować strukturę mięśni zwierzęcia. Wykorzystują one trzy oddzielne tuby do tworzenia "tłuszczu, krwi i mięśni" na bazie roślin — wyjaśnia Ben-Shitrit. CEO Redefine Meat wyjaśnia, że większość producentów wegańskich produktów skupia się wyłącznie na tworzeniu zamienników kiełbas oraz różnych rodzajów mięsa mielonego, jak np. burgerów. Jego zdaniem produkcja substytutów steku wołowego może okazać się strzałem w dziesiątkę, zarówno pod względem trafienia w kulinarne gusta wegan, jak i walki ze zmianami klimatu.

Izraelska firma wydrukowała pierwsze wegańskie steki w technologii 3D (Redefine Meat)

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz wykazano, że w procesie produkcji wegańskich steków zużywa się o 90 procent mniej wody i emituje o 90 procent mniej dwutlenku węgla do atmosfery niż w przypadku pozyskiwania tradycyjnego mięsa.

Ben-Shitrit ma nadzieje, że do 2021 roku drukarki 3D będą zaopatrywać w wegańskie steki m.in. włoskie i niemieckie restauracje. Tego typu urządzenia są w stanie wyprodukować do 13 funtów (ok. 45 kg) mięsa na godzinę. Koszt jednej porcji miałby wynosić od 5 do 12 dolarów.

