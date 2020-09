Billie Eilish i Fender prezentują niezwykły instrument. Oto odważna odsłona klasyka

Gdy tylko pojawiła się na scenie ze swoim singlem "Ocean Eyes" w 2015 roku, było jasne, że Billie Eilish jest siłą, z którą należy się liczyć. Od tego czasu stała się nową ikoną popkultury, szturmem zdobywając branżę modową i muzyczną na własnych warunkach.

Błyskawiczna droga Billie do sławy pop zaczęła się od ukulele, pierwszego instrumentu, na którym nauczyła się grać. I to właśnie dlatego Fender zdecydował się na współpracę z artystką, czego owocem jest nietuzinkowy instrument, który sprawdzi się zarówno dla zawodowców, jak i początkujących muzyków.

(fot. materiały prasowe)

Fender, współpracując z Billie Eilish, zdecydował się odważnie podejść do odświeżenia tego czterostrunowego klasyka. Instrument został wyposażony we wbudowany przedwzmacniacz, a korpus z drzewa sapele ozdobiony jest charakterystycznym dla Billie symbolem "blohsh".

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

38-cm korpus z satynowym wykończeniem uzupełnia gryf Nato (drewno pozyskiwane z drzewa Mora), płaska podstrunnica jest z orzecha włoskiego, a klucze są z niklu. Ukulele zaprojektowane z artystką nadaje się na scenę, dzięki zastosowaniu systemu przetworników Fishman Kula. Wzmacnia on dźwięk bez uszczerbku dla jego czystego, rezonansowego brzmienia.

Zobacz też: Ukulele z Lego, na którym da się grać!

Jak zapewnia producent, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym graczem, czy światowej sławy supergwiazdą pop, Ukulele Billie Eilish sprawdzi się doskonale:

— To wspaniałe, że ukulele, na którym Billie gra na scenie przed 30 tysiącami ludzi, daje takie same możliwości, jak nasz instrument, który kupisz za mniej niż 300 dolarów — komentuje Michael Schulz, szef Fender Signature Artists. Ci, którzy mają wątpliwości co do swoich umiejętności, mogą skorzystać z rady artystki: "zasady gry na ukulele są następujące: jeśli znasz trzy akordy, możesz zagrać dowolną piosenkę".

Ukulele Billie Eilish można kupić również w Polsce. Jego cena na stronie producenta wynosi 1299 zł.