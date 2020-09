Nowy Google Chromecast dostanie pilota. Bardzo łatwo będzie można włączyć Netfliksa

Pilot dodany do nowej wersji Chromecasta zdradza zacieśnienie współpracy pomiędzy Netfliksem a Google. Na kontrolerze znajdziemy przycisk pozwalający od razu uruchomić aplikację. Znajduje się obok klawisza z YouTubem, co najlepiej pokazuje, że obie firmy chcą się wspierać.

Na tym przyjaźń się nie kończy. Na konferencji, w trakcie której pokazano nie tylko nowego Chromecasta, ale też telefony z serii Pixel, zapowiedziano, że Google TV będzie rekomendować filmy z różnych źródeł, w tym z Netfliksa.

To duża zmiana, bo Netflix przez lata wzbraniał się przed wyrzuceniem filmów poza własną aplikację.

Nowy Chromecast ma niemal te same funkcje, co Chromecast Ultra: wsparcie dla 4K, HDR-u i Dolby Vision. Nie zmieniły się też zasady — malutki sprzęcik kablem HDMI podłączamy do telewizora.

Brakuje jednak możliwości streamowania gier za pomocą Google Stadia.

Cena sprzętu jest naprawdę niewielka — w USA kosztuje 49,99 dol. W planach jest też wprowadzenie urządzenia na inne europejskie rynki, ale o polskim rzecz jasna mowy nie ma.

Google TV — czym jest?

Google TV bazuje głównie na Androidzie TV. To nieco przemieniony pod względem wyglądu system, który pozwala łatwiej i szybciej znaleźć interesujące nas treści. Całość pozwoli też kontrolować inne urządzenia podłączone do sieci i sterować nimi również głosem.