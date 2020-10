Przekonaj się, jak to jest spacerować w kosmosie. Pomoże w tym wirtualna rzeczywistość

2 października 2020 r. wyruszył statek kosmiczny Cygnus, który dostarczył na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) zaopatrzenie ważące ponad 3500 kg. Wśród wyposażenia znalazła się między innymi nowa kosmiczna toaleta, Universal Waste Management System, a także przyrządy i materiały do wykonywania nowych eksperymentów, jak i specjalna kamera wirtualnej rzeczywistości.

Wirtualna rzeczywistość i kosmos – wkrótce sami zobaczymy, jak to jest mieć spacer w kosmosie

Kamera VR powstała w ramach współpracy trzech firm: Felix & Paul Studios (specjalizującej się w produkcji materiałów w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości), Time Studios oraz Nanoracks, specjalistów w dziedzinie aeronautyki.

Urządzenie będzie zamontowane na mikrosatelicie Nanoracks Kaber, którą będzie można kontrolować za pomocą hydraulicznego ramienia Canadarm2. Urządzenie to wykorzystywane jest do przesuwania ładunku na stacji ISS – na potrzeby realizacji materiału w technologii wirtualnej rzeczywistości zmieni ono nieco zastosowanie.

(Felix & Paul Studios)

Canadarm2 ma być przeprogramowane tak, aby zachowywało się jak kran kamerowy (innymi słowy – taki filmowy "żuraw"), aby odpowiednio przesuwać się i uchwycić kosmiczny spacer dwóch astronautów z ISS.

Niemniej ciekawa jest specyfikacja owej kamery VR, Z-Cam V1 Pro. Składa się ona z dziewięciu czujników obrazu 4K, którymi można utworzyć w pełni immersyjny obraz w 360 stopniach i rozdzielczości 8K. Sprzęt został specjalnie zmodyfikowany przez Nanoracks – niestraszna mu jest próżnia, promieniowanie UV i jonizujące, cząsteczki plazmy i nagłe skoki temperatur sięgające 500 stopni.

Sprzęt ten jest po prostu nie do zdarcia – kamera jest hermetycznie zamknięta w obudowie i posiada aluminiową tarczę antyradiacyjną oraz system aktywnego podgrzewania i pasywnego chłodzenia. Ogólnie jest w stanie wytrzymać w kosmosie pełny tydzień.

Spacer kosmiczny będzie częścią ostatniego odcinku mini-serii "Space Explorers: The ISS Series" (do tej pory ukazały się dwa epizody). Do jego obejrzenia potrzebny będzie zestaw wirtualnej rzeczywistości Oculus, np. opisywany przez nas niedawno Oculus Rift 2.

Źródło: TechCrunch