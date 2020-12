Jak odbierać naziemną telewizję bez problemu? Podpowiadamy

Telewizja naziemna została wprowadzona kilkanaście lat temu i od tego czasu staje się coraz bardziej powszechna. Jak odbierać naziemną telewizję? Odpowiedni telewizor oraz antena wystarczą, ale jeśli korzystacie ze starszych modeli, to konieczne będzie dokupienie dekodera DVB-T. Telewizja naziemna daje bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu programów, więc może być alternatywą dla kablówki.

Dekoder DVB-T do odbioru telewizji naziemnej

Kluczowym elementem do odbioru sygnału telewizji naziemnej jest dekoder DVB-T. W nowszych telewizorach jest on wbudowany już w urządzenie, ale jeśli dysponujecie starszym odbiornikiem, to konieczne będzie dokupienie osobnego dekodera.

Dobra wiadomość jest taka, że dekoder DVB-T jest często dodatkowo wyposażony również w inne, przydatne funkcje. Może służyć m.in. do nagrywania programów lub odtwarzania plików z nośników USB. Poza tym dostarcza wysokiej jakości dźwięk i obraz, a systemy DVB-T2 dobrze radzą sobie również z dużą rozdzielczością.

Zobacz również: Kto wynalazł telewizję?

Jak odbierać naziemną telewizję? Wybór i montaż anteny

Dekoder DVB-T to jednak dopiero początek, gdy chcemy odbierać telewizję naziemną bez problemów. Kolejnym elementem będzie wybór odpowiedniej anteny. Jeżeli odbiornik znajduje się wystarczająco blisko nadajnika, to możecie odbierać telewizję cyfrową bez konieczności kupowania dodatkowej anteny.

Jeśli jednak zależy wam na nieprzerwanym sygnale w wysokiej jakości, to antena zdecydowanie w tym pomoże. Możecie wybrać antenę zewnętrzną lub wewnętrzną. Warto w nią zainwestować, ponieważ odczujecie sporą różnicę w jakości sygnału po zamontowaniu nawet niedrogiej anteny. Przed wyborem weźcie pod uwagę kilka kwestii:

sprawdźcie odległość mieszkania/domu od nadajnika;

w serwisie, umożliwiającym lokalizowanie nadajników, możecie sprawdzić również siłę emisji sygnału;

na odbiór telewizji wpływa również gęstość zabudowań oraz kierunkowość systemów antenowych.

Następnie należy podjąć decyzję, czy decydujecie się na zakup anteny zewnętrznej, czy wewnętrznej. Tę pierwszą wystarczy postawić koło telewizora lub, jeśli jest taka możliwość, w pobliżu okna.

W przypadku anten zewnętrznych montaż musi odbyć się na dachu, balkonie lub kominie. W obu przypadkach należy skierować antenę w stronę nadajnika, by lepiej odbierała sygnał.

Jak odbierać naziemną telewizję po podłączeniu anteny i dekodera?

Po podłączeniu anteny i nadajnika odbiór telewizji naziemnej jest bardzo prosty — wystarczy włączyć dekoder i/lub telewizor i możecie cieszyć się darmowymi programami. Jakie stacje można oglądać? Oto pełna lista dostępnych kanałów:

MUX 1 (pasmo UHF) – Stopklatka TV, 8 TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV

– Stopklatka TV, 8 TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV MUX 2 (pasmo UHF) – Polsat, TVN, TV 4, TV 6, TV Puls, TV Puls 2, TVN 7, Super Polsat

– Polsat, TVN, TV 4, TV 6, TV Puls, TV Puls 2, TVN 7, Super Polsat MUX 3 (pasmo UHF) – TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVP 3, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia

– TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVP 3, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia MUX 3 (pasmo VHF) – Nowa TV, Metro, Zoom TV, WP, TVP Rozrywka, TVP Sport HD, TVP 4, TVP 6

Z roku na rok lista ta się powiększa, a tym samym otrzymujemy bogatszą ofertę bezpłatnej telewizji naziemnej.

Jak odbierać naziemną telewizję bez dekodera?

Jeżeli chcecie oglądać programy dostępne w ramach telewizji naziemnej, ale nie macie możliwości zakupu dekodera lub wymiany telewizora, możecie również skorzystać z karty telewizyjnej DVB-T do komputera.

To doskonałe rozwiązanie dla osób, które rzadko siedzą przed telewizorem, ale chcą mieć dostęp do kilku najważniejszych dla nich kanałów, gdy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście w takim wypadku możecie również zdecydować się na zakupienie dostępu do serwisów streamingowych, np. WP Pilota.

Zobaczcie, też jak łatwo oglądać telewizję na konsoli.