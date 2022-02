Telewizor 32 cale: jak wybrać? Doradzamy

Powiedzmy sobie wprost, że nie każdy ma ochotę wydawać fortunę na pudełko do wyświetlania prognozy pogody, dlatego zwracamy uwagę na to, że 32-calowe telewizory są małe, ładne i bywają niedrogie.

W czasach, kiedy 4K uchodzi za standard, a nowe odbiorniki telewizyjne coraz częściej ocierają się o rozdzielczość 8K, zwykłe HD Ready to trochę mało. Jednak nie każdemu to przeszkadza, a mała przekątna ekranu pomaga zamaskować ewentualne niedoskonałości mniej szczegółowego obrazu.

Telewizor 32 cale LIN 32D1700 to Smart TV z modułem Wi-Fi, więc możemy odpalić na nim YouTube'a lub Netflixa. Ponadto telewizor został wyposażony w zintegrowany tuner DVB-T2 , co w 2022 roku ma szczególne znaczenie ze względu na zmianę standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Za przykład posłuży nam Samsung The Frame QE32LS03TCU . Ekran ma rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), co na tak małym ekranie przekłada się na całkiem przyjemny obraz. Dzięki dodatkowej warstwie Quantum Dot (kwantowych kropek), od której wzięła się nazwa QLED, kolory są bardziej nasycone. Częstotliwość odświeżania ekranu to 50 Hz.

Jeżeli chcemy powiesić telewizor na ścianie, ale nie podoba nam się jego klasyczny wygląd, to producent pomyślał o specjalnych ramkach oraz "trybie sztuki", które mają upodobnić Samsung QE32LS03TCU do znanego arcydzieła rodem z galerii. Z drugiej strony, jeśli telewizor ma gdzieś stać, to nóżki umożliwią odchylenie ekranu do tyłu.