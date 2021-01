Innowacyjny wynalazek z Wielkiej Brytanii. Może pomóc w szczepieniach

Nowa forma podawania szczepionek to pomysł, nad którym pracują naukowcy z Uniwersytetu Swansea. Plaster wyposażony w dziesiątki niewielkich rozmiarów igieł nie tylko ma aplikować preparat medyczny, ale też monitorować jego skuteczność poprzez biomarkery w skórze.



Szczepionka w formie plastra

Naukowcy chcą by podawanie substancji pobudzających układ odpornościowy do tworzenia ochrony przeciwko poszczególnym wirusom i bakteriom, stało się wydajniejsze i prostsze. Efekty ich działań będzie można obserwować już w marcu 2021 roku, kiedy zakończą się prace nad pierwszą partią plastrów. Następnie rozwiązanie zostanie poddane szczegółowym badaniom klinicznym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, plastry mogą trafić do sprzedaży za około 3 lata.

— To tanie rozwiązanie dystrybucji szczepionki zapewni bezpieczny powrót do pracy i zarządzanie kolejnymi falami pandemii COVID-19 – zaznaczył dr Sanjiv Sharma, który uczestniczy w badaniach.

Innowacyjne plastry pozwolą walczyć z licznymi wirusami i bakteriami, w tym z wirusem SARS-CoV-2. Mowa tu także o innych groźnych patogenach przyczyniających się do powstawania pandemii. Przewaga rozwiązania będzie wynikać z tego, że plaster umieszczony na skórze na 24-godziny w mniej inwazyjny sposób uwolni substancje aktywne i "zbada" reakcje organizmu pacjenta (także istotne parametry życiowe). Tym samym będzie wiadomo, czy doszło do powstania stanu zapalnego. To pierwsze takie rozwiązanie w Europie.

Mikroigły w służbie zdrowia

Mniejsza inwazyjność "inteligentnych" plastrów wynika z zastosowania mikroigieł. Wielkość ich końcówek jest mierzona w milionowych częściach metra (mikrometrach). Są one przeznaczone do niezwykle delikatnego przełamywania bariery skórnej i dostarczania leków. Klasycznym przykładem ich użycia jest transdermalny plaster nikotynowy, który podaje nikotynę przez skórę, aby pomóc ludziom rzucić palenie.

Naukowcy podkreślają, że plastry z mikroigłami będą miały wiele zalet. Przede wszystkim będą wymagały niższych dawek szczepionek. Istnieje też możliwość ich niskokosztowej produkcji i prostej dystrybucji.