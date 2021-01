Samsung Galaxy Buds Pro. Wyglądają jak biżuteria, a to jedne z "najbardziej inteligentnych" bezprzewodowych słuchawek

Zdaniem Mirona Nurskiego, choć to dopiero początek 2021, już mamy do czynienia z jedną z najważniejszych smartfonowych premier. Ale również w temacie bezprzewodowych słuchawek Samsung ma coś ciekawego do pokazania.

Samsung Galaxy Buds Pro zwracają na siebie uwagę samym wyglądem. Z daleka można byłoby pomyśleć, że to biżuteria i naprawdę eleganckie kolczyki. Tymczasem to słuchawki z aktywną redukcją szumów. "W słuchawkach Galaxy Buds Pro zastosowano najbardziej inteligentne rozwiązanie ANC spośród wszystkich słuchawek bezprzewodowych" - chwali się producent.

Zastosowane rozwiązanie umożliwia redukcję dźwięków z zewnątrz nawet do 99 procent. Słuchawki mają rozpoznać moment, w którym użytkownik mówi, pozwalając na automatyczne przejście od wygłuszenia dźwięków otoczenia do ich wzmocnienia.

Galaxy Buds Pro umożliwiają odbiór dynamicznego i zbalansowanego dźwięku dzięki 11-milimetrowemu głośnikowi niskotonowemu, który gwarantuje głębsze basy i 6,5-milimetrowemu głośnikowi wysokotonowemu, który zapewnia bogatszą ekspresję wyższych dźwięków.

W gadżecie zastosowano technologię tarczy przeciwwiatrowej. Już sam kształt słuchawek, zapewnia producent, minimalizuje podatność na działanie podmuchów wiatru.

Co z baterią? Przy pełnym naładowaniu, model gwarantuje odtwarzanie nawet przez 8 godzin, zapewniając moc na dodatkowe 20 godzin pracy dzięki bezprzewodowemu etui ładującemu. Nawet podczas korzystania z funkcji ANC, możliwe jest użytkowanie słuchawek przez 5 godzin, i dodatkowe 13 godzin zapewnione przez etui. Natomiast w przypadku zupełnego wyczerpania mocy, opcja szybkiego ładowania w ciągu zaledwie 5 minut umożliwi odtwarzanie przez dodatkową godzinę

Sprzedaż słuchawek Galaxy Buds Pro rozpocznie się 29 stycznia 2021. Cena to 999 zł.