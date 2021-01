Muzyczne studio w twoim domu. Korg przeniesie produkcję muzyki do świata VR

"Jaka znowu kwarantanna, my i tak zamknięci w studio, bo to żadna nowość dla nas" - rapował Włodi na płycie nagranej w duecie z 1988. Pewnie jednak nie wszyscy artyści mieli tak łatwy dostęp do studia w trakcie pandemii. Wie o tym Korg, który chce przenieść muzyczne pracownie do wirtualnego świata.

Dosłownie. Pomóc ma w tym aplikacja współpracująca z goglami VR. Po założeniu sprzętu na głowę użytkownik przenosi się do wirtualnego studia. Wyposażonego w wiele akcesoriów, które są spełnieniem marzeń niejednego kompozytora.

Na razie o aplikacji Korg Gadget-VR niewiele wiemy, ale wideo zdradza, czego możemy się spodziewać.

Choć to dopiero prezentacja technologii, a nie gotowy produkt, w oczy kłuje nieco powolne działanie. Mimo wszystko całość zapowiada się atrakcyjnie.

Niby tworzenie muzyki na komputerze, za pomocą wirtualnych instrumentów, nie jest niczym nowym. W tym przypadku całość prezentuje się znacznie bardziej atrakcyjnie, bo można poczuć się tak, jakby naprawdę pracowało się w prawdziwym, porządnym studio.

Zanim aplikacja Korga przeniesie się na platformy VR, korzystać z niej można na sprzętach mobilnych, a nawet konsoli do gier Nintendo Switch.