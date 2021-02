Misja Mars 2020. Oto technologia, za pomocą której NASA będzie szukać życia na Czerwonej Planecie

Do wystrzelenia doszło pod koniec lipca 2020 roku. Dopiero teraz łazik Perseverance, wraz z resztą zaawansowanej ekipy, wyląduje na Marsie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Na miejsce lądowania wybrano 45-kilometrowy krater uderzeniowy Jezero, a bezpieczne wylądowanie w tym regionie będzie najtrudniejszym, jakie kiedykolwiek przeprowadzały marsjańskie misje. Więcej o tym, jak będzie przebiegać misja, przeczytacie na łamach WP Tech.

Następca Curiosity sprawdzi, czy istniało życie na Marsie

Cała misja ma pochłonąć aż 3 miliardy dolarów. Suma zwala z nóg, ale to nie przypadek, bo poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. NASA chce szukać śladów życia na Marsie. Pomoże w tym łazik Perseverance, następca Curiosity.

— Perseverance jest tak naprawdę naszą pierwszą misją astrobiologiczną na Marsie, podczas której będziemy szukać nie tylko środowiska zdatnego do utrzymania życia, ale też faktycznych dowodów, że takie życie istniało — stwierdził Bobby Braun, dyrektor ds. badań Układu Słonecznego w NASA's Jet Propulsion Laboratory.

Perseverance po polsku oznacza wytrwałość. Nazwa, która została wyłoniona w konkursie, nie jest wyłącznie symboliczna. Łazik naszpikowany jest technologiami, które bez wątpienia pomogą wytrwale dążyć do celu, jakim jest znalezienie śladów życia.

Wśród wyrazów bliskoznacznych słowa "wytrwały" znajdziemy m.in. hasło "twardy". I ono też pasuje do nowego łazika NASA. Wyposażony został w specjalne robotyczne ramię, które będzie wiercić w skale.

A dokładnie "będzie wycinać nienaruszone rdzenie", podczas gdy wiertło Curiosity kruszyło skałę.

Ślady dawnego życia

NASA liczy, że w zebranym w ten sposób materiale — zamieszczonym w supersterylizowanych probówkach — znajdą się mikroskamieliny będące potwierdzeniem tego, jak mogło wyglądać życie na Czerwonej Planecie.

To bardzo ważne, bo skały z okresu, kiedy Mars i Ziemia były bardzo podobnymi planetami (3,5 mld lat temu) "u nas" już po prostu nie istnieją. Z kolei na Marsie zachowały się w prawie nietkniętym stanie.

Nieprzypadkowo łazik wyląduje w kraterze Jezero, będącym dawnym jeziorem. Gdzie, jak nie tam, gdzie dawniej występowała woda, szukać śladów organicznego życia?

Podbój Czerwonej Planety

Łazik Perseverance ma olbrzymie znaczenie dla przyszłych misji na Marsie. Został wyposażony w nowy system mapowania, pozwalający uniknąć niebezpieczeństw podczas lądowania oraz lepiej rozeznać się w terenie. Będzie mógł również oceniać zagrożenia porównując dane z najważniejszymi punktami orientacyjnymi

O szczegóły zadba 19 kamer - jeszcze żaden łazik nie był tak bogato wyposażony pod tym względem.

Oprócz kamer badawczych, zostały zamontowane 4 pomocnicze na sondzie przenoszącej łazik, które ułatwią operowanie podczas lądowania i wypuszczenia go. Naukowcy liczą również na to, że dzięki nim uda się ująć lądowanie na Marsie w wysokiej jakości.

W sumie na pokładzie znajdują się: 9 kamer inżynierskich (kolorowych), 3 kamery na potrzeby operowania maszyną (2 kolorowe i 1 czarno-biała), 2 kamery Mastcam-Z (kolorowe z zoomem), 1 kamera SuperCam (kolorowa), 2 kamery SHERLOC (kolorowe), 1 kamera PIXL (czarno-biała z pobieraniem danych o kolorze), 1 kamera MEDA (czarno-biała).

Innym kluczowym sprawdzianem będzie przetestowanie systemu MOXIE. Jego zadaniem jest przekształcenie dwutlenku węgla w tlen, z którego będą mogli skorzystać astronauci.

Pierwszy start z powierzchni innej planety niż Ziemia

Na Marsie łazik nie będzie sam. W misji bierze udział też Ingenuity – helikopter marsjański. To kolejne przełomowe urządzenie. NASA zakłada, że dron oderwie się od powierzchni Marsa, co uczyni go pierwszym w historii pojazdem, który wzniesie się na obcej planecie.

Dron może wydawać się niepozorny, wszak waży raptem 1,8 kilograma. Imponuje czymś innym. Jego 1,2-metrowe karbonowe śmigła obracają się z prędkością 2400 obrotów na minutę. To ok. 8 razy szybciej niż standardowe śmigła helikopterów na Ziemi.