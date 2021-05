Fotowoltaika w Polsce – jak wygląda polski rynek energii odnawialnej?

Moda na odnawialne źródła energii trwa. Fotowoltaika w Polsce staje się coraz powszechniejszym widokiem. Agencja Rynku Energii informuje, że pod koniec marca 2021 roku, sumaryczna moc elektrowni słonecznych w Polsce wynosiła niecałe 4,5 GW. Wszystko wskazuje na to, że wzrost znaczenia energii pozyskiwanej ze słońca nie będzie maleć – w marcu zamontowano blisko 24 tysiące nowych instalacji na terenie kraju.

Rynek energii odnawialnej w Polsce

Oferowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wsparcie finansowe dla osób inwestujących w instalacje PV sprawiło, że w ostatnich latach nowe elektrownie słoneczne powstawały jak grzyby po deszczu. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na branży OZE podobnie jak na wielu innych.

Duża część paneli oraz falowników wykorzystywanych do budowy instalacji fotowoltaicznych, pochodzi z Chin. Problemy z transportem wpłynęły na ich dostępność oraz ceny.

Ze względu na utrudniony eksport towarów ze wschodu, stany magazynowe w fabrykach były podwyższone. Aby szybciej sprzedać nadmiar komponentów, w drugiej połowie 2020 roku producenci obniżyli ceny paneli.

To zaś przełożyło się na większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców sprowadzaniem produktów w dużych ilościach, a w dalszej perspektywie poskutkowało przyspieszeniem realizacji projektów w Polsce. Szacuje się, że w trakcie pandemii koronawirusa, na terenie naszego kraju przyłączono do sieci instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW.

Ministerstwo Energii planuje, by do 2030 moc elektrowni słonecznych na terenie naszego kraju wzrosła o 5–7 GW, a do 2040 o 10–16 GW. Plany te dotyczą w dużej mierze mikroinstalacji, na które decydują się odbiorcy indywidualni i niewielkie przedsiębiorstwa. Szacuje się, że w 2030r. liczba prosumentów w Polsce ma wynosić około miliona.

Nowe rozwiązania w fotowoltaice

Rozwój nowych technologii w fotowoltaice jest nie do przeoczenia. Wprowadzanie na rynek nowe typy paneli wyraźnie wpływają na moc montowanych instalacji oraz na ich wydajność. Moduły typu half cut, w których ogniwo przedzielone jest na pół, chroni instalację przed zabrudzeniami i zacienieniem, a stale rosnąca moc pojedynczych modułów pozwala na zmieszczenie elektrowni większej mocy na określonej powierzchni.

Jednocześnie stale rozwijają się produkty tworzone z myślą o farmach fotowoltaicznych czy też instalacjach montowanych przez dużych odbiorców energii. Mowa tu o gabarytowo większych modułach, których moc przekracza już 600 Wp (typowy moduł stosowany w mikroinstalacjach ma moc 300–350 Wp).

Zmiany dotyczące rodzaju wykorzystywanych paneli znajdują odzwierciedlenie w oferowanych na rynku systemach montażowych.

Elektromobilność idzie w parze z fotowoltaiką

Kolejnym aspektem, który wpływa na rozwój branży odnawialnych źródeł energii jest wzrost zainteresowania samochodami o napędzie elektrycznym. W Polsce samochody elektryczne nie są jeszcze bardzo popularne – wpływ na to ma między innymi dopiero rozwijająca się infrastruktura, czyli dostęp do punktów ładowania pojazdów.

Jednak w Norwegii możemy zauważyć ogromny wzrost znaczenia aut elektrycznych. W 2013r. zaledwie 5,5 procent sprzedanych aut stanowiły pojazdy napędzane prądem. W 2020 było to już 54 proc. Przydomowe instalacje fotowoltaiczne sprawiają, że poruszanie się samochodami elektrycznymi jest naprawdę bezemisyjne.

Dom zeroenergetyczny – przyszłość budownictwa

Wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych oraz zastosowanie przemyślanego projektu budowlanego pozwala zbudować dom pasywny, czyli taki, który pozwala mocno ograniczyć ilość dostarczanej do niego energii.

Instalując w takim budynku panele fotowoltaiczne, możemy sprawić, że nasz dom będzie zeroenergetyczny lub nawet będzie produkował więcej energii, niż sam zużywa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu między innymi wydajnych urządzeń grzewczych, jak na przykład pompa ciepła.

„Kiedy montować fotowoltaikę” – pytają Polacy

O fotowoltaikę najchętniej pytamy w sieci wraz z początkiem wiosny. Według publikacji "Przyszłość zaczyna się dziś. Raport o rynku fotowoltaiki" najwięcej zapytań o usługi i produkty związane z instalacjami PV pojawia się w marcu.

Ceny fotowoltaiki w 2021 roku

Problemy z transportem w pierwszej połowie 2020 roku wpłynęły wyraźnie na ceny komponentów instalacji fotowoltaicznych w jego trzecim i czwartym kwartale. W bieżącym roku obserwujemy jednak wzrost cen i trend ten będzie się utrzymywał. Jest to spowodowane dużym popytem na instalacje PV oraz wysokimi kosztami transportu kontenerów z Chin do Europy.

Szacuje się, że w 2021 roku panele fotowoltaiczne będą droższe o 20–25 procent w porównaniu do roku ubiegłego.