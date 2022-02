Gaz czy fotowoltaika. Policzyli, co opłaci się w Polsce

Elektrownie gazowe są najmniej szkodliwe dla środowiska spośród wszystkich zasilanych paliwami kopalnymi. Węgiel czy ropa naftowa emitują więcej zanieczyszczeń. Z tego względu to gaz i atom są rozpatrywane jako rozwiązania komplementarne dla elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Innym sposobem na zwiększenie stabilności energetyki w dużej mierze opierającej się na fotowoltaice i energetyce wiatrowej są magazyny energii. Pozwalają one na uwalnianie energii zmagazynowanej podczas okresów dużej produkcji z odnawialnych źródeł w czasie, gdy zapotrzebowanie przekracza bieżącą produkcję. Specjaliści z organizacji Carbon Tracker sprawdzili , które rozwiązanie będzie lepsze dla Polski.

Polski rząd planuje uruchomić w latach 2023-2027 5 elektrowni gazowych na terenie kraju. Chodzi o elektrownie: Dolna Odra 1 i 2 (2023), Ostrołęka C (2025), Rybnik (2026) i Grudziądz (2027). Wydatki związane z tymi obiektami mają kosztować 4,4 miliarda dolarów, czyli blisko 18 miliardów złotych.

Według wyliczeń Carbon Tracker energetyka gazowa będzie droższa od elektrowni fotowoltaicznych z magazynami energii od 2024 roku. Energetyka wiatrowa wyposażona w magazyny będzie bardziej opłacalna od roku 2025. Wynika to z obliczenia LCOE, czyli Levelized Cost of Electricity. Jest to uśredniony koszt energii elektrycznej w ciągu eksploatacji elektrowni.