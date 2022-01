Fotowoltaika w Polsce. Czeka nas wzrost cen

Dziennikarze poprosili zaprzyjaźnioną firmę zajmującą się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych o porównanie cen obowiązujących w kwietniu i w grudniu 2021 roku. Omawiana była instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,75 kWp, wykonana na gruncie, blasze trapezowej i dachówce ceramicznej. W obu przypadkach podawano ceny w oparciu o dokładnie te same komponenty.

Jak wynika z przygotowanego przez GlobEnergia porównania, na przestrzeni ośmiu miesięcy mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy około 10 kWp podrożała o średnio 14 procent. Największy wzrost cen dotyczy montażu fotowoltaiki na gruncie - to niemal 17 proc. wzrostu.

Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV uważa, że wyższe marże i koszty montażu mogą się utrzymać w pierwszym kwartale 2022 roku. W komentarzu do omawianej analizy dodał on jednak, że trudno przewidywać dalsze trendy na rynku polskiej fotowoltaiki. Będą one zależeć w dużej mierze od globalnego rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii, a także od stale rosnących kosztów transportu.