Fotowoltaika w Polsce. Tempo rozwoju może zaskakiwać

Fotowoltaika w Polsce to naprawdę prężnie rozwijająca się gałąź odnawialnych źródeł energii. Agencja Rynku Energetyki publikuje miesięczne podsumowania sytuacji w polskiej energetyce . W październiku 2021 roku prosumentów produkujących prąd przy użyciu instalacji fotowoltaicznych było w Polsce już ponad 744 tys.

Nie udostępniono jeszcze danych za grudzień, ale biorąc pod uwagę, że w sierpniu było ich ponad 667 tys., możliwe jest, że do końca roku ich liczba dobije do 900 tys. Wiemy też, jak liczby te przekładają się na moc osiągalną elektrowni słonecznych w Polsce.

W porównaniu do października 2020 roku moc osiągalna w instalacjach fotowoltaicznych wzrosła z 3434 MW do 6687 MW. Zakładając, że w ostatnich dwóch miesiącach roku zainteresowanie fotowoltaiką nie zmalało, można spodziewać się, że w przygotowanym przez ARE podsumowaniu roku 2021 liczby te będą mogły wskazywać na jeszcze większy przyrost mocy w porównaniu z zeszłym rokiem.