Fotowoltaika w Polsce. Popełniliśmy podstawowy błąd

Polacy polubili fotowoltaikę . Program Mój Prąd, w ramach którego można było uzyskać 5, a później 3 tys. złotych dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej cieszył się dużym zainteresowaniem. Niestety liczba pojawiających się instalacji była zbyt duża w stosunku do możliwości polskich sieci przesyłowych.

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby odbiorcy indywidualnego produkuje przez większość czasu więcej energii, niż zużywa się w danej chwili w gospodarstwie domowym. Nadmiar produkowanego prądu musi być oddany do sieci, co stanowi problem. Wzrasta w niej napięcie, co może przekładać się na wyłączanie się instalacji fotowoltaicznych w sąsiedztwie.