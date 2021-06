Polska firma chce zająć się recyklingiem paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Wiele osób jest zainteresowanych zamontowaniem tego rodzaju paneli na swojej posesji. Szczególnie, że obecnie obowiązujące prawo energetyczne jest bardzo korzystne dla wszystkich posiadaczy tego rodzaju instalacji. O ile istnieje szansa, że zmieni się ono w najbliższym czasie, tak póki co nic nie zapowiada, by popyt na fotowoltaikę miał się zmniejszyć.

I chociaż sama instalacja i pomysł są bardzo ekologiczne, to nie da się ukryć, że za kilkadziesiąt lat wytworzą one nowy problem dotyczący masowego powstawania odpadów. Szacuje się, że może ich być nawet do 78 milionów ton rocznie. Mając to na uwadze, 2loop Tech wpadła na pomysł rozwiązania tego problemu już teraz, zanim zacznie on być problematyczny na dużą skalę.

Jak wypowiedział się Marcin Karbowniczek, prezes zarządu 2loop Tech, w wywiadzie dla Wyborczej, teraz wszyscy skupiamy się na rozwoju fotowoltaiki i jego firma bierze pod uwagę, że być może na działalność recyklingową jest jeszcze za wcześnie. Jednocześnie zauważa on jednak, że liczby wskazują na spory problem w przyszłości przyszłości związany z kwestią odpadów z fotowoltaiki. Z tego powodu, zauważa, lepiej jest działać z wyprzedzeniem.

Nie oznacza to jednak, że problem jeszcze nie istnieje. Karbowniczek szacuje, że te odpady fotowoltaiczne już istnieją. Póki co jest ich mniej więcej dziesiątki tysięcy ton rocznie. Najwięcej jest ich w Europie, gdzie fotowoltaika jest najpopularniejsza. Zakład przetwarzania tego rodzaju śmieci jest więc potrzebny natychmiast.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Z tego powodu 2loop Tech jest w trakcie tworzenia własnej instalacji pilotażowej w zakładzie położonym nieopodal Torunia. Firma jest gotowa na przyjmowanie tego rodzaju odpadów. Po ich otrzymaniu zostaną one przetworzone tak, by nie zanieczyścić środowiska i jednocześnie pozyskać cenne surowce. Na tym jednak nie kończą się ambicje właścicieli. W przyszłości chcieliby dostarczać technologię recyklingu paneli fotowoltaicznych na rynek zachodni.

Firma podkreśla w Wyborczej, że udostępnianie patentów to rozwiązanie stosunkowo najprostsze. Możliwe są jednak również formy bliższej współpracy na zasadach partnerskich. Dlatego 2loop Tech nie wyklucza stawiania własnych zakładów w krajach zachodnich, chociaż ma na uwadze, że jest najdroższa i najtrudniejsza w realizacji opcja.