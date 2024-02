Żywotność paneli fotowoltaicznych. Ekspert mówi wprost

Dziennikarze portalu gramwzielone.pl rozmawiali z Piotrem Olczakiem z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na temat procesu starzenia fotowoltaiki. Ekspert podkreślił, że w warunkach klimatycznych Polski panele powinny funkcjonować do około 30 lat , przy czym ich efektywność energetyczna będzie stopniowo maleć.

Piotr Olczak przeprowadził analizę procesu starzenia się systemów fotowoltaicznych w latach 2005-2021. Wyniki pokazują, że przez 15 lat wydajność fotowoltaiki obniżała się o 0,12 do 0,2 proc. rocznie, co jest stosunkowo niewielkim spadkiem. Ekspert podkreśla również, że w 80% badanych systemów zanotowano awarie inwerterów, co wpływa na opłacalność inwestycji, szczególnie jeśli właściciel nie zauważy szybko, że system przestał działać.