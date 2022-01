Odśnieżanie paneli fotowoltaicznych. Czy warto to robić?

Niska produkcja prądu w tych miesiącach wynika przede wszystkim z niewielkiego nasłonecznienia. Słońce znajduje się nisko nad horyzontem, a dni są krótkie. Z tego względu instalacja fotowoltaiczna nie ma zbyt wiele czasu na produkowanie prądu. Do tego pochmurna aura, która często występuje jesienią i zimą, skutecznie ogranicza ilość promieniowania słonecznego docierającą do modułów.

- W przypadku zaśnieżenia promieniowanie częściowo dociera do modułu. Generacja energii pojawia się, ale nie w dużych ilościach. Jeżeli śnieg zaczyna się zsuwać, to wtedy diody odcinają poszczególne obwody, co powoduje, że część energii padająca na moduł, zamieniana jest na ciepło, w efekcie śnieg zaczyna dosyć szybko zsuwać się z powierzchni modułu tym szybciej, im większy jest ich kąt pochylenia. Śnieg generalnie nie ma tendencji do długiego zalegania na modułach fotowoltaicznych.