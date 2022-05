Czyszczenie paneli fotowoltaicznych. Zajmie się tym robot

Robot opracowany przez Enray Solutions czyści panele fotowoltaiczne bez użycia wody. Wykorzystuje do tego jedynie szczotki, które są czyszczone samoczynnie, gdy urządzenie wraca do stacji dokującej.

Kolejną zaletą urządzenia jest jego współpraca z chmurą. Dzięki stałemu połączeniu do sieci robot może być w razie potrzeby kontrolowany przez Enray Solutions. Do tego umożliwia ono monitoring działania urządzenia, a także daje dostęp do aktualizacji oprogramowania, które pojawiają się od czasu do czasu.