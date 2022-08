Żywotność paneli fotowoltaicznych. Naukowcy już wiedzą

Żywotność paneli fotowoltaicznych to kwestia, która często zastanawia inwestorów. Producenci często gwarantują, że oferowane przez nich urządzenia będą cechować się wydajnością na poziomie 80 procent po 25 latach pracy. Klienci muszą wierzyć na słowo, a jeśli okaże się, że degradacja modułów przebiega szybciej, będą musieli liczyć się ze stratami.

Łącznie przebadano 13 różnych typów modułów, które wyprodukowane były przez siedmiu różnych producentów. Panele zostały zbadane na początku eksperymentu, a następnie co roku porównywano ich parametry z modułami, które ten okres spędziły w zacienionym, klimatyzowanym pomieszczeniu.

Jak czytamy w PV Magazine, w większości przypadków wskaźniki degradacji modułów stabilizują się po upływie od trzech do czterech lat. Nie powinno być zaskoczeniem, że panele zainstalowane w gorącym i wilgotnym klimacie subtropikalnym na Florydzie ulegały degradacji szybciej od tych, które pracowały w lżejszych warunkach. Mimo to badacze zauważają, że potrzebna byłaby większa próbka, by zweryfikować tę hipotezę.