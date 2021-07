Kolej podwieszana. Jest ekologiczna i może zlikwidować korki

Ciągle rosnąca liczba ludności największych ośrodków miejskich stwarza wiele problemów które trudno rozwiązać. Wśród nich na pewno znajduje się utrudniona komunikacja. Tę kwestię częściowo rozwiązują tradycyjne środki transportu miejskiego — autobusy, tramwaje, kolej czy metro.

Niestety część z nich korzysta z dróg, którymi poruszają się samochody, a co za tym idzie — komunikacja miejska może utknąć w korkach tak samo jak środki transportu indywidualnego. Problemu tego nie ma metro, ale należy zwrócić uwagę na duże zużycie energii przez ten środek transportu. Drążenie podziemnych tuneli również wymaga dużych nakładów energii i finansów.

Kolej podwieszana, która została wyprodukowana w chińskim mieście Chengdu przez firmę Zhongtang Air Rail Technology Co Ltd. radzi sobie z wszystkimi wspomnianymi problemami. Wagony w tego typu konstrukcji są podwieszone na torach i poruszają się na podwyższeniu, dzięki czemu nie mają żadnego wpływu na ruch drogowy.

Wspomniana chińska kolej podwieszana będzie zasilana z odnawialnych źródeł energii, a poza tym zużywać będzie między 12 a 17 proc. energii, którą zużywa metro. W jednym wagonie ma zmieścić się nawet 120 osób, a dzięki wykonaniu ich z przezroczystych materiałów, pole widzenia pasażerów będzie wynosić 270 stopni.

Choć wydawać by się mogło, że mamy do czynienia ze środkiem transportu, który będzie służył codziennemu poruszaniu się mieszkańców miasta, kolej podwieszaną należy traktować raczej jako atrakcję turystyczną. Porusza się ona maksymalnie 80 kilometrów na godzinę i porusza się na trasie, która ma 4 stacje i niecałe 12 kilometrów długości.



Być może jeśli ten projekt sprawdzi się w odpowiednim stopniu miasto zdecyduje się na rozbudowę kolei podwieszanej w taki sposób, by stanowiła alternatywę dla wykorzystywanych do tej pory środków transportu publicznego, przystosowując ją do poruszania się z większą prędkością i budując kolejne stacje.