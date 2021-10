Przełom w produkcji energii? Stworzono niezwykłe urządzenie

Mowa o generatorze magnetoelastycznym. Składa się on z matrycy polimeru silikonowego katalizowanej platyną, wewnątrz której znajdują się małe magnesy neodymowo-żelazowo-borowe.

Gadżet jest rozciągliwym urządzeniem ubieralnym, które można przymocować do ruchomych części ciała człowieka. Prąd jest wytwarzany dzięki naszym własnym ruchom. Wynalazek działa nawet wówczas, gdy jest mokry, co oznacza, że deszcz oraz ludzki pot nie doprowadzą do jego dezaktywacji – zwraca uwagę serwis Interesting Engineering.

Jakie może mieć zastosowanie?

Nasze odkrycie otwiera nową drogę dla praktycznych technologii energetycznych, sensorycznych i terapeutycznych, które są skoncentrowane na ludzkim ciele i mogą być połączone z Internetem Rzeczy - mówi Jun Chen, kierownik zespołu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, którzy stworzyli generator.

W oficjalnym komunikacie uczelni czytamy z kolei, że elastyczny generator magnetoelastyczny jest tak czuły, że może przekształcać ludzkie fale pulsacyjne na sygnały elektryczne i działać jako samozasilający się, wodoodporny monitor pracy serca. Wygenerowaną przez niego energię elektryczną można wykorzystać także do zasilania takich urządzeń, jak czujniki potu czy termometr.

To, co czyni tę technologię wyjątkową, polega na tym, że pozwala ona na komfortowe poruszanie się i rozciąganie, gdy urządzenie jest dociskane do ludzkiej skóry; ponieważ opiera się na magnetyzmie, a nie na elektryczności, wilgotność i nasz własny pot nie zmniejszają jego skuteczności – mówi Chen.

Badacze przekonują, że w porównaniu ze sztywnymi urządzeniami ze stopów metali o tej samej wielkości, ich wynalazek osiągnął czterokrotnie większy efekt magnetoelastyczny. Generator wytworzył prąd o natężeniu 4,27 miliampera na centymetr kwadratowy. To 10 tys. razy lepiej niż w przypadku innych, konwencjonalnych technologii.

Źródło: Interesting Engineering